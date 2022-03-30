KDV indirimleri tüketiciye böyle yansıyacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün duyurduğu KDV indirimleri 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, temizlik ürünleri ve yeme-içme hizmetlerinden alınan KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikilandırılan tohumluk ve fidanlardan alınan KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Süt, yumurta ve meyve üretiminde kullanılan tarım makinaları yüzde 8 KDV kapsamına alındı.

Yine, ‘Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ ve ‘İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri de yüzde 8 KDV oranı kapsamına dahil edildi. Riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak, KDV oranı yüzde 1 olacak. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18’den yüzde 8’e indirilecek. Öte yandan, ikinci el araç ticareti yapan şirketler ile yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18’e çıkarıldı. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde yüzde 18 KDV uygulanacak.

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KONUTTA KDV KADEMELİ OLDU

KONUTTA KDV sistemi değişti. Bundan sonra yeni konut alacak vatandaş, arsa değerine göre değil, evin büyüklüğüne göre KDV ödeyecek. 150 metrekareden küçük evler için yüzde 8 KDV ödenirken, 150 metrekareyi aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacak. Eski sistemde, arsa değeri 1000 TL’ye kadar olan projelerdeki 150 metrekareden küçük dairelerde KDV yüzde 1, arsa değeri 1000-2000 TL olan projelerdeki dairelerde KDV yüzde 8, arsa değeri 2000 TL’nin üzerinde olan projelerdeki dairelerde KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Daire büyüklüğü 150 metrekareden büyük ise KDV yine yüzde 18’di. Bundan sonra satın alınan konut nerede olursa olsun, arsa değerinin önemi kalmayacak, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacak. Düzenlemeye göre, net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8 olacak. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacak. Geçmişte 155 metrekare ev alan vatandaş 5 metrekare fark için yüzde 18 KDV ödemek zorunda kalıyordu. Şimdi, 150 metrekare için yüzde 8 öderken, 5 metrekare için yüzde 18 ödeyecek. Örneğin; 1 milyonluk bir konutta yüzde 8 KDV 80 bin TL oluyor. Ancak ev 155 metrekare ise KDV yüzde 18 olacağı için 180 bin TL’ye çıkıyor. Yeni sistemde bir milyon liraya alınan konutun 5 metrekarelik kısmı yüzde 18 üzerinden hesaplandığında 5 bin 805 liraya denk gelecek. Kalan 150 metrekare yüzde 8 üzerinden hesaplanacak bu da 77 bin 412 olacak. Toplamda ödenecek KDV 83 bin 217 lira olacak. Kentsel dönüşüm kapsamındaki konutlarda geçmişte 150 metrekareye kadar olan konutta yüzde 1 KDV, 1 metrekare dahi geçerse yüzde 18 KDV uygulanıyordu. Şimdi yine 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV ödenecek. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış konut inşaatları için ise eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. (Gülistan ALAGÖZ)

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‘YÜZDE 1 KDV KALKMIŞ OLDU’

DÜZENLEMEYİ memnuniyetle karşıladıklarını belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Yeni projeleri tetikleyecek” dedi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu ise, “150 metrekareden büyük konutta kademeli KDV uygulaması üst gelirli için avantaj oldu ancak arsa değerinin düşük olduğu yerlerde yüzde 1 KDV vardı, bu ortadan kalmış oldu. Geçmişte yüzde 1 ödeyen artık yüzde 8 ödeyecek. Bu alt ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olmasını zorlaştıracak” dedi.

2. EL ŞİRKETLERİ % 18 ÖDEYECEK

İKİNCİ el araç ticareti yapan galeri ve kurumsal şirketlerin, doğrudan vatandaştan alıp satışını gerçekleştirirken elde ettiği kâr üzerinden ödediği yüzde 1’lik KDV yüzde 18’e çıkarıldı. Buna göre, örneğin 300 bin TL’ye bir vatandaştan aldığı ikinci el otomobili 310 bin TL’ye satarken yüzde 1 KDV gereği 100 TL ödeyen ikinci el şirketi, artık 1800 TL ödeyecek. Kararın son dönemde sayıları hızla artan kurumsal ikinci el şirketlerine yönelik olduğu tahmin ediliyor. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Arabam.com Pazarlama Genel Müdürü Naim Çetintürk, “Bu özellikle kurumsal ikinci el araç ticareti yapan şirketler için yüzde 17’lik bir vergi artışı anlamına geliyor. Doğal olarak ikinci el ticareti yapan şirketlerin fiyatlarına yansıyacaktır diye tahmin ediyoruz. Aracın değerine göre yüzde 5’e kadar bir artış olabilir. Kurumsal olmayan ve ikinci el ticareti yapan şirketlerde ise elden ödeme, yani kayıt dışılık artabilir” dedi. (Taylan Özgür DİL)

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TEMİZLİKTE YÜZDE 10 İNDİRİM

SABUN, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete, diş fırçası, diş macunu, diş iplikleri, bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Böylece, 1 Nisan tarihinden itibaren söz konusu ürünlerin fiyatlarının yüzde 10 civarında düşmesi bekleniyor. Yapılan düzenlemenin son bir yılda fiyatları 3 katına çıkan ürünlere ulaşmakta zorlanan vatandaşı bir nebze olsun rahatlatması bekleniyor. Özellikle bebek bezi, hijyenik ped ve tuvalet kağıdıyla ilgili vatandaşlardan sosyal medyada ciddi vergi indirimi talepleri geliyordu.