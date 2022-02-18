KDV indirimine destek verenlere komisyon ve kargo avantajı

Haberin Devamı

Çevikoğlu, ilave indirimin firma satışlarını da artıracağını belirterek, “Yeni dönemde halkımızı rahatlatan adımlar atan bu firmaları komisyon ve kargo gibi çeşitli yollarla destekleme düşüncesindeyiz” dedi.

KDV indiriminin dışında ekstra indirimler yapanların bu dönemde öne çıkacağını ifade eden Çevikoğlu, “Sadece KDV indirimini beklememek gerekiyor. Satış yapan KOBİ’lerimiz, firmalarımız ekstra indirimler yaparlarsa bu dönemden kârlı çıkarlar. Bizler de yeni dönemde halkımızı rahatlatan adımlar atan bu firmaları komisyon ve kargo gibi çeşitli yollarla destekleme düşüncesindeyiz” diye konuştu.