‘Kayıt dışı istihdam yüzde 3.9 azaldı’

Kayıt dışı istihdamda 3.9 oranında düşme var, bu daha önce yüzde 35 civarındaydı” dedi. Arslan, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon işçinin pandemi döneminde ücretsiz izne çıkartıldığını açıkladı. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Arslan, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin son aşaması olan, kamu kurumlarındaki işçilerin kendi işkollarına tescil edilmesiyle Hak-İş üyesi 200 bin işçinin sendikasının değiştiğini söyledi. Arslan, “Sendikalarımızın arasında ciddi krizler meydana geldi. Bazı sendikalarımsızın üye sayısı o kadar azaldı ki yüzde 1 barajının altına düşecek noktaya geldiler. Bir anda teşkilatınızın üçte birini kaybediyorsunuz” diye konuştu.

İSTİSMAR EDİLMEMELİ

Çalışanların işlerini korumak, işvereni desteklemek için yaşama geçirilen uygulamaların istismar edilmemesi gerektiğini ifade eden Arslan, şöyle devam etti: “Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma kolaylaştı ama istediğimiz noktaya getiremedik. Ücretsiz izin konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da gelen şikâyetler var. Bakanlık bu konudaki istismara dair şikâyetleri inceliyor. Ücretsiz izne çıkarma konusu kurallara bağlanmalı. Olağanüstü dönem sona erdiği anda otomatik 4857’ye geri dönülmesi gerekiyor. Aksi halde olağanüstü dönemlerin uygulamasını devam ettirirsek işten çıkarma yasağını da devam ettirmemiz gerekiyor. Bu, bir yasal düzenlemeyle geri alınmalıdır.”