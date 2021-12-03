Kavcıoğlu’ndan faiz mesajı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Milli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibiMilli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibi#Milli Eğitim Şûrası
Herkes Pereirayı konuşurken Szalai, Pelkas ve Vedat Muriqide ters köşe Devre arasında...Herkes Pereira'yı konuşurken Szalai, Pelkas ve Vedat Muriqi'de ters köşe! Devre arasında...#Fenerbahçe
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
Dev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı Büyüme tahmininde önemli yükselişDev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı! Büyüme tahmininde önemli yükseliş#Fitch Ratings
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
FETÖcü üsteğmen sandalla kaçtı Örgüte bağlılık notu: 5FETÖ'cü üsteğmen sandalla kaçtı! Örgüte bağlılık notu: 5#FETÖ
Hayvanseverlerden mama çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaçHayvanseverlerden 'mama' çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaç#Mama
SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...#Fahrettin Koca
ABde tartışmalar alevlendi Aşıda zorunluluk kriziAB'de tartışmalar alevlendi! Aşıda 'zorunluluk' krizi#Avrupa Birliği
Yılbaşı rekoru Sibel Can’daYılbaşı rekoru Sibel Can’da#Sibel Can
Cansu Dereye İspanyadan başarı ödülüCansu Dere'ye İspanya'dan başarı ödülü#Cansu Dere
M.United-Arsenal maçında ilginç anlar Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...M.United-Arsenal maçında ilginç anlar! Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...#Manchester United
HABERLEREkonomi Haberleri

Kavcıoğlu’ndan faiz mesajı

#Merkez Bankası#Şahap Kavcıoğlu#Faiz
Kavcıoğlu’ndan faiz mesajı

Merkez Bankası 7 yıl aradan sonra piyasaya doğrudan müdahalede bulunduktan sonra dün de yatırımcılarla bir araya geldi.

Haberin Devamı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu uygulanan politika için gelecek yılın ilk yarısını işaret ederek, “Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz” dedi. Yatırımcılara, “Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum” diyen Kavcıoğlu döviz piyasasına da değinerek, “Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları oldu. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir” dedi. Kavcıoğlu kripto paralara yönelik de, “Kripto paraya giden belli bir kısımdan rahatsızız” mesajı verdi. Kavcıoğlu, ticari krediler büyüme oranının yıllık yüzde 8 ile geçmiş yıl ortalamalarının oldukça altında seyrettiğini bildirdi.

REZERVLERİ ARTTIRMAYA DEVAM

Kavcıoğlu dün yılın son yatırımcılarla toplantısına videokonferans yönetimiyle katılarak yatırımcıların sorularını yanıtladı. Firmaların yatırım iştahı ve istihdam beklentilerinin geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda olduğunu kaydeden Kavcıoğlu, “Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek, devam etti. Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı arttıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir” dedi. Rezervlerin son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdiğini kaydeden Kavcıoğlu, “Kararlı bir şekilde rezervlerimizi arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kavcıoğlu, 23 Eylül tarihinden bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükseliş devam ederken, yabancı para (YP) tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış olduğunu belirterek, “Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir” dedi. Kavcıoğlu, önceki gün yapılan piyasaya doğrudan müdahale için de, “Merkez Bankası döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yönelliktir” değerlendirmesini yaptı. Şu andaki fiyat artışlarının geçici olduğunu ve enflasyona dönüşmeyeceğini ifade eden Kavcıoğlu, “Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır” dedi.

Haberin Devamı

TL’YE GEÇİŞ ÇALIŞMASI

Haberin Devamı

Kavcıoğlu toplantıda, “Döviz mevduatlarının TL enstrümanlarla geçişini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız” dedi. Konuya yakın kaynaklar bu konuda bir çalışma yapılacağını belirterek, “Merkez Bankası yapacak değil ama çalışma yapılacak” dediler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Şahap Kavcıoğlu#Faiz

BAKMADAN GEÇME!

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith
İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları