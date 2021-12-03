Kavcıoğlu’ndan faiz mesajı

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu uygulanan politika için gelecek yılın ilk yarısını işaret ederek, “Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz” dedi. Yatırımcılara, “Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum” diyen Kavcıoğlu döviz piyasasına da değinerek, “Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları oldu. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir” dedi. Kavcıoğlu kripto paralara yönelik de, “Kripto paraya giden belli bir kısımdan rahatsızız” mesajı verdi. Kavcıoğlu, ticari krediler büyüme oranının yıllık yüzde 8 ile geçmiş yıl ortalamalarının oldukça altında seyrettiğini bildirdi.

REZERVLERİ ARTTIRMAYA DEVAM

Kavcıoğlu dün yılın son yatırımcılarla toplantısına videokonferans yönetimiyle katılarak yatırımcıların sorularını yanıtladı. Firmaların yatırım iştahı ve istihdam beklentilerinin geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda olduğunu kaydeden Kavcıoğlu, “Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek, devam etti. Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı arttıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir” dedi. Rezervlerin son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdiğini kaydeden Kavcıoğlu, “Kararlı bir şekilde rezervlerimizi arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kavcıoğlu, 23 Eylül tarihinden bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükseliş devam ederken, yabancı para (YP) tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış olduğunu belirterek, “Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir” dedi. Kavcıoğlu, önceki gün yapılan piyasaya doğrudan müdahale için de, “Merkez Bankası döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yönelliktir” değerlendirmesini yaptı. Şu andaki fiyat artışlarının geçici olduğunu ve enflasyona dönüşmeyeceğini ifade eden Kavcıoğlu, “Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır” dedi.

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TL’YE GEÇİŞ ÇALIŞMASI

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Kavcıoğlu toplantıda, “Döviz mevduatlarının TL enstrümanlarla geçişini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız” dedi. Konuya yakın kaynaklar bu konuda bir çalışma yapılacağını belirterek, “Merkez Bankası yapacak değil ama çalışma yapılacak” dediler.