Katılımevim’in marka yüzü Barış Falay oldu

Kurulduğu günden bu yana binlerce kişinin ev ve araba sahibi olmasını sağlayan, “Yılın Faizsiz Finans Kuruluşu Ödülü” sahibi Katılımevim, sevilen oyuncu Barış Falay ile yeni bir kampanyaya imza attı. “Kim Ev Sahibi Olmak İstemez Ki?” sloganı ile, isteyen tüm aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan Katılımevim bu kampanya ile faiz maliyetine katlanmadan ev sahibi olabilmenin rahatlığına vurgu yapıyor.

Konu ile ilgili olarak Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan;

Tasarrufa dayalı ev sahibi olma sisteminin öncü kurumu Katılımevim, sektörde müşteri memnuniyeti dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Barış Falay ismi ise uzun yıllardır profesyonel duruşu, başarılar ile dolu kariyeri ile Türk seyircisinin gönlünde taht kurmuş durumda. Bu iki ismin güçlerini birleştirerek uzun soluklu bir iş birliğine imza atması ile başarılı ve keyifli projeler gerçekleştireceğine inanıyoruz diye belirtti.