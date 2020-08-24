Katı yakıt istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziran ayında katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 44 bin 956 ton, taş kömürü kokunda 364 bin 529 ton ve taş kömüründe 105 bin 134 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 380 bin 801 ton, taş kömüründe 3 milyon 94 bin 87 ton ve taş kömürü kokunda 420 bin 609 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, haziranda taş kömürü teslimatının yüzde 58,7'si termik santrallere, yüzde 16,1'i kok tesislerine, yüzde 9,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 85,9'u termik santrallere ve yüzde 9,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,9 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-haziran döneminde yüzde 104,7 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 89,5, taş kömüründe yüzde 2,7 olarak belirlendi.