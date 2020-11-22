Kasım indirimlerinde koronavirüs etkisi

Küresel strateji ve pazarlama danışmanlığı şirketi Simon-Kucher&Partners tarafından gerçekleştirilen ‘Küresel Kasım İndirimleri Dönemi Araştırması’ başta kasım ayında gerçekleştirilen ‘kasım indirimi’ dönemi olmak üzere, ‘siber pazartesi’ gibi diğer indirim günlerinin de dünya çapında popülerliğini arttırmaya devam ettiğini gösterdi. Kasım İndirimleri kış döneminde en çok takip edilen satış etkinliği olarak görülüyor. Bununla birlikte anket, yapıldığı tüm ülkelerde bu dönemde satın alma istekliliğinin yüzde 50’nin üzerinde olduğunu, ancak bu oranın yıldan yıla azalma eğilimini işaret etti. 14 ülkede 11 binden fazla tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, pandeminin gelecek alışveriş sezonunda tüketici alışveriş davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.



DAVRANIŞLARI ETKİLEDİ

Araştırma sonuçlarında tüm ülkelerde tüketicilerin yüzde 60’ından fazlası pandeminin alışveriş davranışlarını etkilediği konusunda hemfikir. En fazla göze çarpan değişiklikler arasında, güvenlik nedenleriyle online alışverişe geçiş, yerel alışverişe/yerel ürün tercihlerine daha fazla vurgu ve kış dönemi alışverişi sırasında tasarruf etmek için ‘kasım indirimleri’ dönemine daha güçlü bir odaklanma yer alıyor.



ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ

Tüketici tercihleri incelendiğinde, ülkelerin çoğunda tüketicilerin çevrimiçi alışverişe yöneldiği görüldü. Çin, çevrimiçi alışverişin en popüler olduğu ülke olurken, ankete katılan Çinlilerin yüzde 70’i indirim dönemlerinde çevrimiçi alışveriş yapmayı planladığını söyledi. Yeni Zelanda, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise tercihler çevrimdışı alışveriş yönünde oldu. Türkiye’de ise çevrimiçi ve çevrimdışı alışveriş tercihi diğer ülkelere oranla daha dengeli. Türkiye’de kasım indirimi alışverişlerinde tüketici davranışları incelendiğinde, geçen yıl tüketicilerin yüzde 19’u yalnızca online kanaldan alışveriş yapacağını söylerken, bu yıl bu oran yüzde 31’e yükseldi. Yüzde 52’lik kesim ise online ve fiziksel kanalı bir arada kullanabileceklerini dile getirdi.

HARCAMA MİKTARI 230-300 DOLAR

Pandemi, tüm ülkelerde küresel alışveriş harcamalarında bir düşüşe yol açarken, ‘kasım indirimi’ ve ‘siber pazartesi’ günlerinde alışveriş için ortalama harcama miktarının 230 ile 300 dolar arasında olduğu gözlendi. En yüksek bütçeye sahip ülkeler Danimarka, S.Arabistan ve BAE olurken, Avustralya ve Yeni Zelanda en düşük bütçeleri oluşturdu. 14 ülke arasında harcama büyüklüğüne göre 2020’de Türkiye 7’nci sırada yer aldı.