Kaşif denizlerdeki gözümüz olacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen şubat ayında gerçekleştirilen ’Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısında ilk kez gündeme gelen ’Kaşif Denizaltı Robotuna ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Dönmez, "Tedarikçilerimiz ’Biz bunu yaparız’ dediler. İş birliği imkanlarımızı ele aldık ve hızlı bir çalışma içerisine girdik. Sektörde ’ROV’ olarak bilinen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı sistemi ’Kaşif’i böylece milli petrol ve doğalgaz sektörüne kazandırdık" dedi.

’DALGICIN İŞİNİ YAPACAK’

Bakan Dönmez, derin deniz sondajlarının yüksek teknoloji isteyen operasyonlar olduğunu belirterek, "Kaşif yüzlerce metre derinlikte bir dalgıcın işini yapacak. Gemide bulunan komuta konsolu yoluyla bilgileri, gerekli olan elektrik ve video verilerini ana kumandaya aktarıyor. Kaşif, denizdeki kablonun gerilimini ayarlayıp fazla salınmasını engelliyor. Bu sayede su altı akıntılarından aracın ve kabloların minimum etkilenmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

KENDİ SINIFININ EN GÜÇLÜ SİSTEMİ

Kaşifte güçlü itiş gücüne sahip 7 elektrik tahrikli motor bulunduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Bunun yanı sıra çeşitli teknik kollar ve el aletlerinde kullanılmak üzere geliştirilen hidrolik güç ünitesi mevcut. Bu özellikleriyle Kaşif, dünya üzerinde kendi sınıfındaki en güçlü hibrit ROV sistemine sahip. 3 bin metre derinliğe kadar olan tüm derin deniz sondaj faaliyetlerini yürütebilecek şekilde geliştirildi. Kaşif, yüzde 53 yerlilik oranıyla geliştirildi. İlerleyen dönemde yapılacak üretimlerde ise yerlilik oranını yüzde 70’in üzerine taşımayı hedefliyoruz. Kaşif önümüzdeki dönemde operasyonel maliyetleri daha da azaltacak" ifadelerini kullandı.

KRİTİK GÖREVLERİ İCRA EDİYORLAR

Uzaktan kumandalı sualtı araçları 1990lı yılların sonrasında, derin sulardaki petrol ve gaz kaynaklarına erişimi kolaylaştırdı. Dalgıçların güvenli bir şekilde erişemediği alanlara bu araçlar hızla ve güvenli şekilde erişmeye başladı. Araçlar üzerlerinde bulunan kameralar yoluyla farklı açılardan görüntü aktarımı yapabiliyor. ROVlar sondaj operasyonlarında kuyubaşlarındaki contaların değişimi, işlevlerinin kontrolü, kuyu başının temizlenmesi, su altında inceleme yapmak gibi çalışmalar yapabiliyor. Gaz ve petrol kaynaklarına erişildikten sonra ise, üretime geçilme aşamasındaki tüm su altı inşaat faaliyetleri, destek gemileri üzerine konumlandırılan iş sınıfı ROV sistemleri tarafından yürütülüyor.

’DENİZALTI ROBOTU İLE RİSKE GİRMİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ek rezervin açıklandığı Fatih sondaj gemisinde Kaşif ilgili "Fatih sondaj gemimiz, ekipmanın ve ekibin millileştirilmesi yolunda önemli bir adımdı. Şimdi yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. ’Kaşif’ adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edebileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.