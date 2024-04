Kasaplar ‘kanat’sız kaldı

Haberin Devamı

İstanbul’da kırmızı etin kilosu 600 lira, antrikot ise 700 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor. Karkas etin fiyatı 380 lirayken kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 600 liraya alıcısını arıyor. Artan kırmızı et fiyatları vatandaşların beyaz ete yönelmesine neden oldu. Beyaz etteki talebin yükselmesi nedeniyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçirenler tatilin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadı. Hafta sonları da benzer durum yaşandığı belirtilirken İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, “Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak” uyarısında bulundu.

20 KOLİ YERİNE 5 KOLİ GELDİ”

Günal, “Bayram nedeniyle tavuk siparişi verdik, 20 koli yerine 5 koli geldi. 100 kilo kanat yerine 10 kilo gönderdiler. İstanbul’un tamamına yetecek kadar mal sevk edilmedi. Parça ürün yaptıkları için tavuk kısıtlı geldi. Mangal sezonu olduğu için, 9 gün de arada bir tatil olduğu için tabii bu da tavuk firmalarında büyük bir fırsatçılığa sebep oldu. Tavuk parçalamalarda yüzde 20 oranında kar marjı çok. Bugün tavuğu kasap parçalasaydı, parçalama imkanı olsaydı, tavuğu yüksek bir rakamdan sipariş verirdi ve budunu, kanadını kendi çıkarırdı. Yaz sezonu, mangal sezonu derken maalesef bugün kanat 200 lira bandını geçti. Vatandaşın en doyurucu maddesi tavuk olduğu için, tavuğun yanı sıra ete de çok zam yapıldığı için vatandaş tavuğa yöneldi. Bayram zamanında vatandaşlar hiçbir kasapta, hiçbir markette tavuk bulamadı. Kanat 200 lira bandında. Bize 165 lira olarak gelişi var, tabii bu semtten semte değişiyor. Vatandaşımızın bir yiyecek maddesi tavuk olduğu için bu kadar zammı da yapmasınlar” ifadelerini kullandı.

BEYAZ ETE YÖNELDİLER

Günal , “Bundan 1 ay önce karkas etin fiyatı 280 liraydı, şu anda ise 380 lira bandında. Ramazan ayından çıktık, o zaman kuşbaşı eti 480 liraya satıyorduk, şu anda 600 lira. Vatandaş kırmızı ete yanaşamıyor. Tavuk ise vatandaşın tercih ettiği gıda maddesi; ama maliyetleri yüksek. Burada kasabın bir suçu yok. Kırmızı eti alanlar beyaz ete yönlendiği için fiyatlar ondan aksadı. En büyük neden parçalama tavuğu firmalar yetiştiremediği için, istediği fiyata geçiş yaptı“ dedi.

Bayram döneminde tavuk satışlarında yaşanan sıkıntının firmaların eksik ürün tedariğinden kaynaklandığını söyleyen kasap Recep Özçelik ise şunları söyledi: “Ürünlere 15 günde bir zam geliyor. Etlere haftada 2 kere zam geliyor. Firmalar bizlere siparişleri eksik gönderiyorlar ki, vatandaşa ürünler elimizde yok diyelim ardından da zam gelsin diye.”

TAVUK FİYATINDA ARTIŞ DEVAM EDECEK SİNYALİ

BEYAZ ette uzun süredir yaşanan haftalık fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyleyen Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede bu artışların her pazartesi günü bir miktar hissedileceğini belirtti. Tavuk ürünlerinde son yıllarda ciddi bir üretim düşüşü olduğuna dikkat çeken Koç, “Geçen yıl üretim oldukça düşük kaldı. Bu yılın başında üretimde bir toparlanma var ancak yetersiz. Fiyat artışlarının asıl nedeni de sanayiciler. Bizde yaklaşık bir yıldır tavuk eti fiyatları değişmedi. Biz sözleşme ile satış yapıyoruz. Sözleşmelerde de fiyatlar hiç artmadı. Biz yetiştirdiğimiz hayvanları sanayicilere veriyoruz. Onlar eti işliyor ve kasaplara satıyor. Üretimi de kısanlar bizzat sanayiciler. Onlar fiyatları belirliyor” dedi.

HER MANGAL DÖNEMİNDE FİYATLAR ARTIRILIYOR

Her yıl mayıs ayına yaklaşırken sanayicilerin daha fazla zam yapmak istediğini anlatan Koç, “Burada bir kesim yaklaşan mangal sezonu öncesinde fiyatları yukarı doğru çekmek istiyor. Zaten geçmiş dönemde kırmızı et çok yüksek seviyelerde seyrederken beyaz et aşırı ucuz kalmıştı. Daha sonra beyaz ette de gerekli ölçüde artış oldu. Ancak bu artış devam edecek. Biz yaz sonuna kadar artışların sürekli olarak vatandaşa yansıtılacağını ardından da fiyatlarda bir düşüş olacağını düşünüyoruz. Ancak bir haftada yüzde 30, yüzde 45 gibi artışlar olacağını düşünmüyoruz. Piyasa da bu yönde iddialar dolaşsa da fiyat artışları uzun vadeye yayılacak” diye konuştu. Koç, fiyat artışlarında sanayicilerin önemli bir ağırlığı olduğunu söyledi.

Abdullah Koç, piyasada güncel olarak arzın talebi karşılamadığını bu durumun da önümüzdeki süreçte devam edeceğini aktardı. Koç, beyaz ete talebin yüksek olduğu önceki yıllarda üreticilerin ellerinde stok ürünleri piyasaya sürdüğünü ancak bu yıl üretimdeki yetersizlik yüzünden böyle bir imkanın olmadığını ve üreticinin hazırlıksız olduğunu vurguladı. Koç, şu an çeşitli kasap odalarının sanayicilerden tonlarca ürün talep etmesine rağmen, bu taleplerin oldukça az bir kısmına karşılık verilebildiğini dile getirdi.