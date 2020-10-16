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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

Karayolları’ndan köprü geçişi açıklaması

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Karayolları’ndan köprü geçişi açıklaması
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Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur" denildi.

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