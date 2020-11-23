Karayazgan siber riskleri yazdı

Siber sigortalara ilişkin teminatlardan kimlerin ve nasıl yapılacağına kadar birçok konuya değinen Karayazgan, “Elektronik verilerin kaybı, tehlikeye atılması veya çalınması, müşteri kaybı ve gelir kaybı da dahil olmak üzere bir işletme üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Üçüncü taraf verilerinin çalınmasından kaynaklanan zararlardan işletmeler sorumlu olabilir. Siber sigorta, işletmeleri terörizmle ilişkili olanlar da dahil olmak üzere siber olay risklerine karşı korumak için önemlidir” dedi.