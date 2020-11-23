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Ekonomi
Haber Giriş: 23.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karayazgan siber riskleri yazdı

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Karayazgan siber riskleri yazdı
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Türk Reasürans Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sigorta Birliği Hukuk Danışmanı, avukat Dr. Ahmet Karayazgan siber risk ve sigorta konusunu hukuki yönleriyle inceleyen, ‘Hukuki Yönüyle Siber Riskin Sigorta ve Reasüransı’ isimli bir kitap yayımladı.

Siber sigortalara ilişkin teminatlardan kimlerin ve nasıl yapılacağına kadar birçok konuya değinen Karayazgan, “Elektronik verilerin kaybı, tehlikeye atılması veya çalınması, müşteri kaybı ve gelir kaybı da dahil olmak üzere bir işletme üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Üçüncü taraf verilerinin çalınmasından kaynaklanan zararlardan işletmeler sorumlu olabilir. Siber sigorta, işletmeleri terörizmle ilişkili olanlar da dahil olmak üzere siber olay risklerine karşı korumak için önemlidir” dedi.

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