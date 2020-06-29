Karavan turizmi kendi ekosistemini yaratıyor

Önde gelen uluslararası kiralama şirketleri karavan kiralama sektörüne de adım atarken, akaryakıt firmaları da özel ‘Karavancı Dostu’ çalışmalar başlattı. 5 yaşından genç araçların karavana dönüştürülmesinin önünde ciddi bir maliyet engeli olması sebebiyle, son 15 yılda Türkiye’de sadece 5 bin adet karavan (5 yaş üzeri) üretilirken ve yaklaşık 10-12 bin adet sahipli karavan varken, koronavirüs etkisi ile birlikte sektörde talep ciddi şekilde artmıştı. Toplamda yaklaşık 500 ila 1000 arasında aracı olan karavan kiralama şirketleri de talebe yetişmekte zorlanırken, çekme karavan satın alanların sayısında da ciddi bir artış yaşanmıştı.

TALEP FİRMALARI HAREKETE GEÇİRDİ

Karavan kiralamaya ve satın almaya olan talebin yükselmesi ve karavan ile tatilin tercih edilmesi çeşitli sektörlerden firmaları harekete geçirmeye başladı. Daha önceden ülkemizde karavan kiralamayı özel olarak yapmayan uluslararası araç kiralama firmaları otomobil ve ticari aracın yanı sıra karavan kiralamaya da başladı. Karavanlar, mekanla sınırlı kalmadan özgürce tatil yapmak isteyen müşterilere, hijyen ve güvenli ortam ile otel konforundaki hizmeti beraberinde sunuyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla filolarına motokaravan ve çekme karavanlar katan kiralama firmaları, her kullanımdan sonra dezenfekte hizmeti de sunuyor.