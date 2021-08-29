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Ekonomi
Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE - DHA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Karadeniz’e doğa tatili ilgisi

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Karadeniz’e doğa tatili ilgisi

Karadeniz Bölgesi’nde doğa tatili tercih edenler, yaylalar, milli parklar ve vadilere akın ediyor, doğayla baş başa kalmanın keyfini sürüyor. Bölgedeki konaklama tesisleri özellikle hafta sonları yüzde yüz doluluk oranına ulaşıyor.

Karadeniz Bölgesi, son yıllarda doğa tatili tercih edenlerin gözde adresi haline geldi. Pandemi döneminde uzun süre evde kalanlar, yaz tatili planlamalarını doğadan yana kullanıyor.

Karadeniz’e gelen tatilciler, özellikle hafta sonlarında yaylalar, milli parklar, vadiler ve şelalelerde serinliyor, doğa yürüyüşü yapıyor.

Karadeniz’e doğa tatili ilgisi

Termal kaplıcalarda şifa arayanlar da sıcak su havuzlarına giriyor. Rize’de doğayla iç içe tatil mekanlarında doluluk hafta sonlarında yüzde yüz seviyelerine ulaşıyor.

'SERİN HAVA VE DOĞASI TERCİH NEDENİ'

Doğada tatil yapan Emre Şentürk "Muhteşem bir manzaranın arasında tatilimizi yapıyoruz. Yemyeşil bir ortam var" dedi.

Karadeniz’e doğa tatili ilgisi

Ergun Kutlu ise "Viyana’dan geliyorum. Harika bir yere geldim. Yaylalarda gezerek ruhumu dinlendiriyorum. Pandemi sürecinde kalabalıktan uzak durmak da önemli, bunu da burada sağlıyoruz" diye konuştu.

Karadeniz’e doğa tatili ilgisi

Türkiye’nin değişik yerlerinde tatil yaptığını söyleyen Engin Şentürk de "Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirdiği bir dönemdeyiz. Karadeniz yaylaları havasıyla bizi bu sıcak ortamdan uzaklaştırıyor. Bunu bilerek buraya geldim. Yeşilin bin bir tonuyla yaylalar bizlere muhteşem manzaralar sunuyor. Çok keyif aldığımız bir tatil geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz’e doğa tatili ilgisi

Turizmci Amaç Ekşi de vakaların yeniden artış gösterdiği dönemde kalabalıklardan uzaklaşmak isteyenler izole bir tatil için yaylaları tercih ettiğini belirterek "Yaz sıcağının kendini iyice hissettirdiği bu dönemde serin havası ve muhteşem doğasıyla Karadeniz yaylaları yerli yabancı turistlerin yine ilgi odağı" dedi.

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