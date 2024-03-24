Karadeniz’de balıkçılar erken ‘paydos’ etti

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Karadenizli balıkçılar, sezon bitmeden avlanmayı durdurdu. Teknelerdeki ağlarını kıyıya indiren, bakım ve onarım için kolları sıvadı. Ordu-Perşembe Kışlaönü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, “Son zamanlarda istavrit küçüldü. Biz de sürdürülebilir balıkçılık adına avlamama kararı aldık” dedi.

PALAMUT ÜZDÜ HAMSİ GÜLDÜRDÜ

Öte yandan, ilçede balıkçılık yapan Ufuk Büyük de balık boyutlarının 10-15 gün içerisinde normale gelmeyeceğini düşündükleri için paydos ettiklerini belirtti. Büyük, “Paydos etmek zorunda kaldık. Çünkü tutulan balığın bir kıymeti yok. Pazara çıktığı zaman da bir değeri olmuyor” diye konuştu.