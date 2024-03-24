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Karadeniz’de balıkçılar erken ‘paydos’ etti

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#Karadenizli Balıkçılar#Vira Bismillah#Ordu
Karadeniz’de balıkçılar erken ‘paydos’ etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 07:00

1 Eylül’de ‘vira bismillah’ diyerek denize açılan balıkçılar, balık boylarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle erken paydos etti.

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Karadenizli balıkçılar, sezon bitmeden avlanmayı durdurdu. Teknelerdeki ağlarını kıyıya indiren, bakım ve onarım için kolları sıvadı. Ordu-Perşembe Kışlaönü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, “Son zamanlarda istavrit küçüldü. Biz de sürdürülebilir balıkçılık adına avlamama kararı aldık” dedi.

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Öte yandan, ilçede balıkçılık yapan Ufuk Büyük de balık boyutlarının 10-15 gün içerisinde normale gelmeyeceğini düşündükleri için paydos ettiklerini belirtti. Büyük, “Paydos etmek zorunda kaldık. Çünkü tutulan balığın bir kıymeti yok. Pazara çıktığı zaman da bir değeri olmuyor” diye konuştu. 

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#Karadenizli Balıkçılar#Vira Bismillah#Ordu

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