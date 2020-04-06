Kâr kaybından koronavirüs kapsam dışı

Koronavirüs nedeniyle birçok işletmenin iş durması, kar kaybı, kira kaybı sigortalarının salgın riskini kapsayıp kapsamadığını sorguladığını belirterek, “Kar kaybı sigortasında, sigortalı değerlerde; yani bina, makine, teçhizat veya emtia da sigorta kapsamında yer alan bir riskin fiziksel hasara yol açmasıdır. Dünyada da, Türkiye’de de iş durması ve kar kaybı sigortalarının büyük çoğunluğu adlandırılmış riskleri kapsamakta olup salgın hastalıklar teminat altında olan riskler arasında sayılmamıştır” dedi.

Levent Nart, koronavirüs salgınını genel sorumluluk ve 3. şahıs mali mesuliyet sigortaları açısından da değerlendirerek, şunları söyledi: “Genel sorumluluk sigortasında salgın hastalıklar ile ilgili özel istisnai bir madde bulunmuyor. Ancak, işverenlere, gerekli hijyen tedbirlerini almadığı gerekçesiyle üçüncü şahıslar tarafından davalar açılabilir. Aynı şekilde işveren mali mesuliyet sigortalarında da salgın ile ilgili özel bir istisnai madde bulunmuyor. Çalışanın İşverenin talimatı ile görevini evden yürütmesi durumunda ise işverenin talimatıyla işçi görevini evden yürütüyor ise ve işini yaparken meydana gelen bir kaza mevzu bahis ise poliçe kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”