‘Kapok’ yataktan 150 milyon TL

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TÜRKİYE yatak sektörünün 2020’de 261 milyon, 2021’in 10 aylık döneminde ise 316 milyon dolarlık ihracatıyla her geçen gün ülke ekonomisine güç kattığını ifade eden Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Bambi Yatak olarak ülke ekonomisine olan katkımızı arttırmak için ürün yatırımlarımız aralıksız sürdürüyoruz. 2 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı ile Türkiye’nin ilk kapok lifli yatağı Kapok Naturel Yatak’ı ürün gamına ekledik. Yastık ve yorganlarda da kapok liflerini kullanıyoruz. 2022 büyüme hedeflerimizi de yeni ürünlere odakladık. Bambi olarak, Türkiye’nin yanı sıra 20 ülkedeki 200 noktada, yeni ürünü ile yıllık 150 milyon TL’lik satış hedefliyoruz. Kapok ile yaratacağımız ekonomik değeri yurtiçinde 110 yeni mağaza açma hedefini hızlandırmak için kullanacağız. Ayrıca kapok lifleriyle sektörün sürdürülebilirliğini ve sektörde doğal malzemelerin kullanımını da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

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‘EN ÖNEMLİ YATIRIM’

Hikayesi olan inovatif ürünlerle sektörde fark yarattıklarını vurgulayan Emre Gökmen, kapok lifli ürünleriyle ilgili; “Kapoku yatak, yastık ve yorganlarımızda kullanmak için 4 aylık Ar-Ge çalışması yaptık. Bu dönemde yaklaşık 2 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik. Tüm çalışmalarımız sonunda da Kapok Naturel Yatak doğdu. İnsan kaynağı, ürün tedariki, stok yönetimi gibi tüm kanallarda sadece bu yatağımıza özel yeni bir yapılanma kurguladık. Başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığımız kapoklu ürünlerimizi 20 ülkede bulunan 200’ü aşkın noktada satışa sunacağız. Aynı şekilde Türkiye’deki tüm mağazalarımızda kullanıcılarımızla buluşturacağız.

2022 yılının en önemli yatırımı ve atılımı olarak gördüğümüz kapok ile bu yılki birçok hedefimize başarıyla ulaşacağımızı ön görüyoruz” şeklinde konuştu.

2022 BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 40

BAMBİ Yatak olarak 2021 yılında yüzde 40 büyüdüklerini söyleyen Emre Gökmen, “İnsan kaynağımızda iki kattan fazla büyüyerek çalışan sayımızı 420’den 1000’e çıkardık. Bugün üretim ve ihracatta oldukça başarılı bir noktadayız ve ihracatımız, ciromuzun yüzde 15’ini oluşturuyor. 2022 yılında yine yüzde 40’lık bir büyüme ön görüyoruz. İhracatta ise minimum yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Yurtiçinde bugün 590 mağaza ile hizmet veriyoruz. 2022 yılında 110 yeni mağaza açarak, Türkiye’deki mağaza sayımızı 700’e çıkarmayı hedefliyoruz. Günlük üretim kapasitemizin yaklaşık yüzde 10’luk kısmını kapok’a ayırdık ve yıllık 50 bin adet kapoklu yatak üretmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.