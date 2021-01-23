‘Kapadokya’da altın madeni olmasın’

406 hektarlık alanda sondaja başlayan şirketin faaliyetinin durdurulması için on bine yakın imza toplanırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yüzlerce dilekçe gönderildi. Özkonaklılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ise önceki gün yürütmeyi durdurma ve ruhsatın iptali istemiyle Kayseri İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Altın arama ruhsatının köy derneğine tebliğ edilmediği ve durumun 20 Ocak’ta öğrenildiği belirtilen 21 Ocak 2021 tarihli dilekçede “Ruhsatta ön arama dönemi için 1 yıl, arama dönemi için 2 yıl, detay arama dönemi için ise 4 yıl süre verilmiş olup, ön arama dönemi bitmiş, arama dönemine geçilmiştir. Bu süreçte savunma alınıncaya kadar yürütmenin durdurulmasını acil olarak talep ederiz” denildi.

ÇED SÜRECİ İŞLETİLMEDİ

“Davalı idarece dava konusu işlem tesis edilirken bu konuda hiçbir somut araştırma yapılmamış, ÇED süreci işletilmemiş ve altın madeni arama faaliyetinin canlı yaşamı üzerindeki riskleri değerlendirilmemiştir” denilen dilekçede, yer alan itirazlar özetle şöyle oldu: “ÇED süreci işletilse veya sürecin çevreye etkileri değerlendirilse idi, dava konusu altın arama ruhsatı işleminin tesis edilmesi mümkün değildi. Ancak idarece hukuka aykırı olarak işlem tesis edilmiştir.

Bölgede, binlerce yıldır varlığını sürdüren insan ve diğer canlıların yaşamlarının altın arama faaliyeti sırasında etkileneceği, hatta bölgeden göç etmek zorunda kalacakları, kimyasallar nedeniyle canlıların varlıklarını sürdürme olanağı kalmayacaktır. Avanos bölgesi Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olup, doğal ve tarihi güzelliklerin zarar görmesi ile bu özelliğini kaybedecektir. Burada yapay, sonradan

inşa edilen bir güzellik yoktur.”

900 HEKTAR DAHA

Özkonaklılar Derneği Başkanı Enver Göçek, altın madeni ruhsatının toplamının aslında bin 300 hektar alanı kapsadığını, ilk etapta çalışmanın 406 hektarlık alan için yapıldığını belirterek, “Diğer 900 hektarlık alan Kızılırmak’a kadar uzanıyor. Jeoloji Mühendisleri Ziyaret Dağı’ndan fay geçtiğini, ani ve yoğun yağışın 2019’da olduğu gibi sele neden olabileceğini belirtiyorlar” dedi.