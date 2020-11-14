‘Kanuni’, Karadeniz’e uğurlandı

29 mayıs günü Haydarpaşa Limanı’ndan yola çıkan ve 21 Ağustos tarihinde Karadeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi bulan Türkiye, şimdi de Kanuni Sondaj Gemisi’ni ‘Karadeniz Seferi’ne gönderiyor. Haydarpaşa Limanı’ndaki uğurlama töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bugün, Fatih’ten sonra Türkiye’nin son sondaj gemisi olan Kanuni’yi de Karadeniz’e uğurluyoruz. İlk keşiften sonra omuzlarımızdaki yük daha da arttı. Bunun bilinciyle hareket ettik. İnandık, azmettik ve gecemizi gündüzümüze katarak başardık” diye konuştu.

RESMİN EKSİK PARÇASI

Fatih’in 7 gün 24 saat hiç ara vermeden sondajına devam ettiğini belirten Dönmez, “Gün olmuş, gece olmuş bir önemi yok. Biz bir amaç uğruna mücadele ediyoruz. Çünkü milletimize bir söz verdik. Büyük ve güçlü Türkiye ideali için enerjide milli bağımsızlık dedik. Bu resmin tek bir eksik parçası vardı o da yerli petrol ve doğalgaz üretimiydi. Karadeniz keşfimizle bunun ilk adımını attık. Bu müjdelerin devamının geleceğine de inanıyorum. Çünkü arkamızda milyonların duası var. Sahada ter döken mühendislerimizin, işçilerimizin emeği, yoğun gayretleri var. Fatih’in keşfi Türkiye’nin umudu, yeni heyecanların başlangıcı oldu. Şimdi sıra Kanuni’de” şeklinde konuştu.

İLK SONDAJ 2021’DE

“Kanuni’yi de tıpkı Fatih’i uğurladığımız gibi büyük bir umut ve heyecanla yolcu ediyoruz” diyen Bakan Fatih Dönmez, “Kanuni sondaj gemimizi bu yılın başında envanterimize kattık. Mart ayının ortalarında gemimiz Taşucu Limanı’na ulaştı. Bakım, güncelleme ve reaktivasyon işlemlerinin ardından 13 Ekim’de Taşucu’ndan ayrıldı. 19 Ekim’de Haydarpaşa Limanı’na ulaştı. İstanbul Boğazı’nın köprülerinden geçmesi için burada kuleleri söküldü. Filyos’a yolcu ediyoruz. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk sondajına 2021’in ilk aylarında başlayacak. Böylece hem Fatih hem de Kanuni Karadeniz’de matkabı döndürecek” diye konuştu.

2012’DE İNŞA EDİLDİ

Bu yıl 31 Ocak’ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni, Birleşik Krallık’ta seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 Mart’ta Mersin Taşucu Limanı’na ulaşmıştı. Geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanan sondaj gemisi, 13 Ekim’de Mersin Taşucu Limanı’ndan İstanbul’a doğru yola çıkmıştı. 19 Ekim’de Haydarpaşa Limanı’na ulaşan Kanuni sondaj gemisinin kule söküm işlemlerine burada yapıldı. Uzunluğu 227 metre, genişliği ise 42 metre olan gemi, 2012’de inşa edilmişti.