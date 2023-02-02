‘Kanalıma hoş geldiniz’ ekonomisi

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Son yıllarda gençlerin en büyük hayali Youtuber olmak, yani video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube’da içerik üreticiliği yapmak. Hem popülerlik hem de yüksek gelir getiren bu alan artık, meslek olarak da kabul görmüş durumda. Hatta anketlerde ideal meslek sıralamalarında en üstte yer alıyor. Peki YouTuber olmak göründüğü kadar kolay mı, herkes YouTuber olabilir mi…

15 yıldır Türkiye’de olan YouTube, ilk kez Türkiye pazarı için bir etki raporu hazırlattı. Oxford Economics tarafından hazırlanan raporun çıktıları geçtiğimiz günlerde yayınladı. Youtube Türkiye Etki Raporu vesilesiyle İstanbul’a gelen Youtube Kamu İlişkileri ve Politikası Kıdemli Direktörü YouTube Avrupa, Orta Asya ve Afrika Bölge Sorumlusu David Wheeldon’la platformun Türkiye’deki performansını ve iyi bir içerik üreticisi olmanın inceliklerini konuştuk.

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‘ODAMDA, TELEFONLA ÇEKERİM’ ALGISI YANLIŞ

David Wheeldon, Türkiye’de ve dünyada içerik üreticisi sayılarının hızla arttığını, bu iştahın da herkeste yüksek olduğunu belirterek, ‘‘Yalnız gençler arasında şöyle yanlış bir algı var; Kendi yatak odasında, cep telefonuyla, YouTube için içerikler üretti ve bir anda zengin oldu vs… Başarılı olmanın yolu bu değil. Kesinlikle adanmışlık ve profesyonellik gerekiyor. Bir sabah kalkıp, ben bugün YouTuber olayım, bir kanal açıp hızla para kazanayım’ diye bir şey yok’’ dedi.

Wheeldon: Türk dizilerine dünyanın her yerinden talep var. Mesela Diriliş Ertuğrul’u 19 milyon kişi Urdu dilinde izliyor. Bu inanılmaz.

İŞTE 3 ALTIN KURAL

Peki bu işin sırrı ne? Nasıl para kazanılır? David Wheeldon, iyi bir Youtuber olmanın üç altın kuralını Hürriyet okurlarına açıkladı: Bu işi çok iyi yapan ve başarılı olan YouTuber’lara baktığımızda dikkat çeken bazı ortak özellikleri var:

* İŞ PLANLARI net ve üzerinde çalışılmış, iyi hazırlık yapılmış.

* PRODÜKSİYON yeteneği hepsinde çok yüksek ve çok başarılı.

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* HİKÂYE anlatma yetenekleri çok yüksek. İşte en önemli kriter bence bu.

David Wheldoon’a göre başarılı Youtuber’ların anlattıklarını karşı tarafa geçirecek ve kendilerini dinletebilecek, izletebilecek şekilde öyküleştirme becerileri var. Wheldoon, bunu şöyle örneklendirdi: “İstanbul seyahatimde YouTube’un başarılı içerik üreticilerinden Refika Birgül’le sohbet etme fırsatı buldum. Ve bana şöyle bir şey söyledi: ‘Bugüne kadarki YouTube yolculuğumda ve yemek kanalımda öğrendiğim ve kendimi geliştirdiğim en önemli nokta yemek yapma yetileri, teknikleri veya prodüksiyon işi değil. Benim burada kendimi en fazla geliştirdiğim alan hikâyemi insanlara anlatma şeklim, kendimi karşımdakilere nasıl ifade ettiğim… Çünkü burada salt birtakım şeyleri anlatıp gitmiyorsunuz. Bir paylaşım yapıyorsunuz ve etkileşime giriyorsunuz.’ Dolayısıyla bu yetilere sahip olmak, YouTube’da başarılı olabilmek için önemli konular olarak karşımıza çıkıyor.”

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YOUTUBE TÜRKİYE’NİN EN POPÜLER İÇERİK ÜRETİCİLERİ*

- 1 Hasanmucci

- 2 Noluyo Ya

- 3 Netd Müzik

- 4 Evrim Ağacı

- 5 Ali Sürücü

- 6 Murat Soner

- 7 BoraLo

- 8 Orkun Işıtmak

- 9 BaBaLa TV

- 10 Uberkuloz

*2022 yılsonu verileri

45 MİLYON İZLEYİCİ 43 BİN İÇERİK ÜRETİCİSİ

YouTube Türkiye etki raporuna göre Türkiye’de 45 milyon insan düzenli olarak YouTube izliyor, 43 bin de içerik üreticisi bulunuyor. Türkiye’nin YouTube için son derece önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Wheeldon, Türkiye raporunu şöyle değerlendirdi: “YouTube’a katılmadan önce 15 yıl boyunca Avrupa’nın en büyük televizyon prodüksiyon şirketlerinden biri olan Sky’da çalışıyordum. Orada bütün müşteri tabanımızın sayısı 23 milyondu. Dolayısıyla Türkiye’deki 45 milyonluk rakam, YouTube’un bir platform olarak ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Youtube Türkiye’de 2 milyar TL’lik bir ekonomik değer yaratıyor ama ben salt ekonomik değerden söz etmiyorum. İnsanların modern çağda kendilerini sürekli geliştirmelerini ve tutkularının da peşinde koşmalarını, bunları hayata geçirmelerini mümkün kılan bir platform olması anlamlı.”