‘Kanal İstanbul Türkiye tarihine damga vuracak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı tören öncesinde dün şantiyeyi gezen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul Türkiye’nin dünya ticaretinde etkinliğini arttıracak, dünya ekonomik koridorlarında lider pozisyona getirecek ve Türkiye tarihine damga vuracak” dedi.

TÜRKİYE İÇİN DOĞRU OLAN

Bakan Adil Karaismailoğlu şantiye alanında yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Kanal İstanbul halkımız için, Türkiye için doğru olandır. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız. 1930’lu yıllarda İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısı ortalama 3 bin iken bugün bu miktar, yılda ortalama 43 bin gemi mertebelerindedir. Bu artışa ek olarak, gemilerin taşıma kapasiteleri de gün geçtikçe artmaktadır. Taşınan yük miktarı ve tehlikeli yük miktarı, gemi sayısından çok daha hızlı artmıştır.

OTOYOL ÜZERİNDE

Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere koridorunda yapılacak Kanal İstanbul’un uzunluğu 45 kilometre, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20.75 metre olacak. İnşasına başlayacağımız köprümüz, Kuzey Marmara Otoyolu’nun son parçası olan Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesimindeki Sazlıdere geçişini sağlayacak. Gergin eğik askılı köprü tipinde, ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprümüzün sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metredir. 196 metre uzunluğunda betonarme kuleleri olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile birlikte köprümüzün toplam uzunluğu 1.618 metre olacaktır.”

‘KÖPRÜ AYAKLARININ TEMELİ ATILIYOR’





Sazlıdere Barajı’ndaki İSKİ Tesisleri’nde dün basın toplantısı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sazlıdere ve çevresinin çok önemli bir su havzası ve tarım alanı olduğunu anlattı. Sazlıdere kenarında yapılacak temel atma törenine değinen İmamoğlu özetle şunları söyledi: “Bu (Kanal İstanbul) bir proje değil. Sadece bir fikir. Daha önce yetkili makamlar buna ‘devlet projesi’ demiştir. Devlet projesine karşı çıkmakla da suçlandık. Bizim adına ‘beton kanalı’ dediğimiz sözüm ona bu proje bir devlet projesi değildir. Bu bir seçim projesidir. Seçim vaadidir. Hala da öyledir. Cumartesi günü bu alanda yapılacak temel atma töreninin kanal İstanbul projesiyle hiçbir ilgisi yoktur.”

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