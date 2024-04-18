Kamuda Tasarruf Yasası yolda

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamuda Tasarruf Yasası’nın yolda olduğunu söyledi. Yılmaz, bundan sonraki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının çoğunun gündeminin yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği artırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacağını belirtti. Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, şunları söyledi:

MİLLETİ YANILTTILAR

“Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar. Seçim sonrası dediklerinin tam aksi oldu. Normal programımız devam ediyor daha kararlı, güçlü bir şekilde. Yol haritamız belli. Bu süreçte Merkez Bankası epey bir rezerv biriktirdi. Seçimsiz bir döneme girdik. Bu ortam orta - uzun vadeli konulara yoğunlaşmamız açısından imkân sunuyor.

Haberin Devamı

REFORM ADIMLARI ATILACAK

Türkiye bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz. Yapısal bazı dönüşümlerle; sanayide verimliliği artırmayla, rekabet gücünü artırmayla, dijitalleşmeyle, yeşil dönüşümle olabilecek bir şey. Bir taraftan da çok daha verimli işleyen bir kamu yönetimi sistemi, bürokrasinin daha da sadeleştirilmesi, etkinleştirilmesi gibi birçok boyutu var işin. Orta Vadeli Program’da aslında bu çerçeve var. Uygun bir zamanlamayla, çalışmalar olgunlaştıkça, peyder pey hayata geçireceğiz. Bundan sonraki EKK toplantılarının çoğunun gündemi yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği artırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacak. Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor.

3 ANA MADDEDE TASARRUF

Bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla madde sayısı var. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya koyacağız. Kamuda tasarruf, bizim için çok öncelikli bir konu. Tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği artırma. Bu üç ana madde önemli. Tasarruf derken, harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğe, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var.”

Haberin Devamı

EPEYCE MESAFE KAT EDİLDİ



Yılmaz, Kamuda Tasarruf Yasası çalışmasında epeyce bir mesafe alındığını belitti. Yılmaz, daha önce genelgeyle tasarruf konusunun belirlendiğini neden yasaya ihtiyaç duyulduğunu ise şu sözlerle anlattı: “Yasaya ihtiyaç duyulan konular olduğu gibi ihtiyaç duyulmadan yapılacaklar da var. Konusuna göre, yani genelgeyle yapılacak iş var, idari kararla yapılacak iş var. Uygulamayla olacak işler var. Yasayla olan kısımlar da olabilir tabii.”