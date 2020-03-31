Kamu katılım finans kuruluşlarından bireysel müşterilere Corona virüs desteği

2 kamu katılım finans kuruluşundan yapılan ortak açıklamaya göre, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir finansman uygulaması başlatıyor.

"Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı" adı verilen uygulamada, gıda harcamaları, kira, elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel müşteriler, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli, katılım finans prensipleri çerçevesinde finansman kullanabilecek. Müşterilere Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu finansmandan faydalanma imkanı da sunulacak.



BAŞVURULAR YARINDAN İTİBAREN KABUL EDİLECEK

Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından ortak kriterlere göre değerlendirilecek. Müşteriler, kampanyaya katılan tüm kamu bankalarından veya kamu katılım finans kuruluşlarından yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular yarından itibaren kabul edilecek.

"Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı" kapsamında başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, finansman kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına finansman tutarları aktarılacak. Müşteriler finansman tutarını ATM'lerden çekebilecek.