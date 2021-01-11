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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

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Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
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Kamu İhale Kurumu (KİK), 20 kamu ihale uzman yardımcısı alımı için sınav yapacak.

KİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum tarafından hukuk fakültesi mezunu 5, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu 5, bilgisayar, enformasyon sistemleri, bilişim sistemleri, yazılım geliştirme, elektrik-elektronik ve haberleşme mühendislikleri fakültelerinden mezun 7, inşaat mühendisliği bölümü mezunu 3 uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Sınav için başvurular 18 Ocak'ta başlayacak ve 29 Ocak mesai bitiminde sona erecek. Başvurular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurumun internet sitesinden (www.ihale.gov.tr) elektronik olarak yapılacak, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgiler, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek. Bu belgeler, KİK'in resmi internet sitesinden edinilebilecek. Sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim kurumları tarafından yapılması halinde, bunlar tarafından duyuru şeklinde ilanı yapılacak internet adresi üzerinden de belgeler temin edilebilecek. Sözlü sınava ilişkin bilgiler de kurumun ilan panosunda yer alacak ve resmi internet sitesinden duyurulacak. 

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