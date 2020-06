Kamu bankalarının desteğiyle mobilya satışında hedef 60 milyar lira

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi. Bu kapsamda bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya sektörünü desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalarla anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranıyla finansman imkanı sunulacak. Bankaları yerli mobilya satışlarına yönelik düşük faizli kredi desteği sektörde memnuniyetle karşılandı.

Kamu bankalarının yerli üretim mobilyada sunduğu düşük faizli kredi desteğini memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, bu sayede sektörde ciddi hareketlilik oluşacağını ve yıl sonunda 60 milyar liralık satış hacmine ulaşılabileceğini bildirdi. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, destek paketi sayesinde hem vatandaşların hem de mobilya üreticilerinin rahat bir nefes alacağını söyledi. Mobilyanın, istihdamı en çok destekleyen sektörlerin başında geldiğini dile getiren Balcı, "Söz konusu destek paketi, alım gücü düşük olan vatandaşlar açısından da oldukça olumlu." dedi.



"HIZLA ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ"

MOSDER Başkanı Balcı, paketle birlikte kredi kartı kullanımında da tüketiciye belli kolaylıklar sağlandığını belirterek, konuyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Balcı, destek sayesinde yılın ikinci yarısına umutla başladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle temmuzda yapılması planlanan düğünler için ertelenen mobilya alışverişlerinin satışa dönmeye başlamasıyla mobilyacılar da eski günlere hızlıca dönecek. Düğün sezonu için markalarımız da çeşitli kampanyalara imza atarak pakete destek verecek. Ülkemizde evliliklerde ortalama 15-20 bin liradan başlayan mobilya alışverişleri; ürünün malzemesine, kalitesine, modeline ve markasına göre 60 Bin liraya kadar ulaşabiliyor. Haziranda başlamasını beklediğimiz hareketlilikle iç pazarda yıl sonuna kadar 60 milyar liralık bir satış hacmine ulaşmayı hedefliyoruz."



"SALGIN SÜRECİ YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, salgın sürecinde çarkları hiç durdurmayıp sürekli çalışan sektörlerden olduklarını belirterek, süreci stok çalışarak desteklediklerini, ancak bu dönemde finansmana erişim sorunu yaşandıklarını söyledi. Hükümetin sağladığı kolaylıklara ve bankalara yapılan açık çağrılara rağmen finansman konusunda sıkıntıların ancak yeni yeni çözülmeye başlandığını dile getiren Gürcan, "Bugün açıklanan kredi paketi, 2019'u 3,5 milyar dolar ihracat ve 500 milyon dolar ithalatla kapatan mobilya sektörü için çok önemli. Pandemi; bu tarz salgın dönemlerinde yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Her ne kadar ithalatımız düşük de olsa tamamen yerli üretime dönmeliyiz. Bu yüzden açıklanan paket, yerli üretimin desteklenmesi açısından iyi bir adım oldu. Özellikle bunun yapı sektörüyle desteklenmesi, yerli üretimin bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacaktır. Düşük faiz oranı ve ilk 6 ay ödemesiz olması, birçok firmayı bu krediyi kullanmaya sevk edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



"ÜRETİCİLER İÇİN CAN SUYU OLDU"

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, sektörün hareketlenmeye başladığı bir zamanda yapılan destek paketinin üreticiler için bir nevi can suyu olduğunu söyledi.

Ödemelerin 6 ay sonra başlamasının birçok firmayı bu krediyi kullandırmaya sevk edeceğini dile getiren Çalışkan, "Özellikle kredilerin çeyiz, beyaz eşya, konut gibi sektörün birbirini tamamlayan diğer sektörlerle birleştirilmesi, birbiriyle bağlantılı bu sektörlerin 2020 yılını daha güçlü bir şekilde kapatmalarını sağlayacaktır." dedi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, haziran-eylül döneminde sektörde ciddi hareketlilik beklediklerini dile getirdi.

Güleç, "Dolayısıyla böyle bir dönemde gerçekleştirilen bu yeni düzenleme hem mobilya sektörü hem de hane halkı için fayda sağlayacaktır. Yeni normal olarak adlandırılan bu döneme hem hane halkına hem de sektöre moral olacak bu desteklerin olumlu sonuçlarını bekliyoruz." dedi.