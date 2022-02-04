Kamu bankalarından ihracat seferberliği

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BURSA iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ekonomik hedeflerin gerçekleşmesinde kritik öneme sahip iki kanadı temsil eden finans ve reel sektör temsilcilerini ‘Kamu Bankaları İş Dünyası Buluşması’nda bir araya getirdi. İş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyona kamu bankalarını temsilen Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih katıldı.

‘YANLARINDA OLACAĞIZ’

TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, reel sektör buluşmalarına dönemin ruhuna uygun, yatırım üretimi ihracatı ve imalatı ile ön plana çıkan Bursa’dan başladıklarını söyledi. Bursa’dan aldıkları enerji ile ülkenin diğer şehirlerinde de buluşmalara devam edeceklerini kaydeden Çakar, son 2-3 yılın koronavirüs salgınından bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. Çakar, “Önümüzdeki dönemde yeşil mutabakat, yeşil finansman konusu çok önemli. Gerek TBB’nin aksiyonları, gerekse de üretim, yatırım ve inovasyon çalışmaları konusundaki çalışmalarımızla, ülkemizin her sene yüzde 5 büyümesini sağlayacak ve istihdamı koruyacak şekilde reel sektörün yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Çakar, Türk bankacılık sektörünün 2022 yılında da üreten, yatırım yapan, ihracat yapan ve istihdam sağlayan reel sektör temsilcilerinin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

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TOPLUMSAL REFAH

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de banka olarak her zaman reel sektörle finans dünyası arasındaki yakın iş birliğini önemsediklerini söyledi. Bu birlikteliğin özellikle ülke ekonomisinin gelişimi ve toplumsal refahın artırılması açısından hassasiyetle yürütülmesi gereken bir süreç olduğuna inandıklarını bildiren Üstünsalih, “Son 2 yılda kredi ve destek ürünleriyle, küresel ümitsizlikler nedeniyle zorlanan işlemelerimizin güvenli limanı olduk. İnanıyorum ki bu olağanüstü dönemde daha da güçlenen bağlarımız iş birliklerimizin uzun dönemde derinleşmesini sağlayacaktır. Vakıfbank olarak kurulduğumuz günden bu yana ana hedefimiz her zaman ülke ekonomimize toplumsal kalkınmaya değer katmaktır” diye konuştu.

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10 MİLYAR TL KAYNAK

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Bursa’da 37 şube ve 500 çalışanla hizmet verdiklerini ifade etti. Bursa’da 19 milyarlık mevduat topladıklarını aktaran Arslan, “Sadece geçen sene Halk Bankası olarak Bursa’ya 6 milyar 840 milyon TL’lik bir kredi kullandırmış, destek vermişiz. Bireysel krediler hariç 2022 yılında 10 milyar lira kaynak ayırdık Bursa’ya. Bunu da uygun maliyetlerle kullandıracağız” diye konuştu.

‘DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR’

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, “Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olarak üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek adına yoğun bir gayretle çalışırken, elimizi taşın altına koyarak tüm imkânlarımız ve kaynaklarımızla üyelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz” dedi. Bu dönemde finansmana ulaşmanın iş dünyası temsilcileri için mühim olduğuna işaret eden İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KGF kefâletli 60 milyar TL’lik destek paketinin tedarik zincirinin sürdürülebilirliği ve işletmelerin arzu edilen çıkışı gerçekleştirmeleri için itici güç olacağını belirtti. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması ve Avrupa Birliği ile ‘Yeşil Mutabakat’ sürecine dâhil olmasının iş dünyasındaki yeşil dönüşüm adımlarını hızlandırmanın gerekliliğini ortaya koyduğunu kaydeden Burkay, “Bu alanda yapılacak yatırımlara ciddi anlamda kredi desteklerine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.