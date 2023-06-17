Kampanyaya başvuru yağdı... 13 bin konuta 450 bin talep

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Türkiye’de konuta talep hız kesmiyor. Tüketici uygun ödeme planını gördüğü zaman harekete geçiyor. İstanbul’da ev sahibi olmayanlar için düzenlenen yeni kampanyaya gelen talep de bu gerçeği gösteriyor. Emlak Konut GYO ve THY’nin Arnavutköy’de hayata geçireceği 13 bin konutluk proje için iki haftada 450 bini aşkın başvuru yapıldı. Projede hak sahipleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek kura çekimi ile belirlenecek. Alıcılara 120 ay vade imkânı sunulurken, aylık taksitler 7 bin 500 liradan başlayacak.



Erişilebilir konut projesi kapsamında, kampanyaya İstanbul’da sadece ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini söyleyen Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Toplamda 13 bin bağımsız bölümün yer aldığı ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy’ projesini büyük bir kent vizyonuyla, mahalle kültürünü yansıtan yatay mimari anlayışıyla tasarladık. Türk Hava Yolları ile işbirliği içinde yürüttüğümüz bu projemizi, güvenli yapıların yanı sıra, estetik ve yenilikçi dokunuşlarla, sıfır atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik. Toplamda 450 binin üzerinde başvuru aldık” dedi.



YENİ PROJELER GELECEK



Sosyal konut projelerinde olduğu gibi özel kontenjanlar da ayrıldığını belirten Gedikli, “Projede toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık. Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde kura çekilişlerini de yakın tarihte gerçekleştireceğiz. Kampanyamızın gördüğü bu yoğun ilgi doğrultusunda Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Emlak Konut olarak, erişilebilir konut alanında yeni projeler geliştirmeye ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



BİNALAR AZ KATLI OLACAK



2.5 milyon metrekare alan üzerinde hayata geçen projenin az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlandığını dile getiren Hakan Gedikli, “Projemizde, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detayları düşünerek bir kentsel tasarım çalıştık. Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutacak” diye konuştu.



TAKSİTLER 7 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR



Kura çekimi sonrası hak sahibi olanlar yüzde 20 peşinat ödeyecek, ikinci, üçüncü ve dördüncü yılda da yüzde 10’luk ara ödeme yapacak. Emlak Konut ödeme sistemiyle 120 ay vade uygulanırken, aylık ödemeler 7 bin 500 liradan başlayacak. Projeden yararlanmak için İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.



Konut fiyatlar ise şöyle:



1+1 58 metrekare daire 2.088.000 TL



2+1 72 metrekare daire 2.592.000 TL



3+1 102 metrekare daire 3.672.000 TL



2+1 DAİREDE ÖRNEK ÖDEME PLANI



Satış fiyatı: 2 milyon 592 bin TL



Peşinat (%20) : 518 bin 400 TL



Ara ödeme 24. ay (%10) :259 bin 200 TL



Ara ödeme 36. ay (%10) :259 bin 200 TL



Ara ödeme 48. ay (%10) :259 bin 200 TL



1. Yıl Taksit : 10 bin TL



2. Yıl Taksit :15 bin TL



3. Yıl Taksit :25 bin TL



4. Yıl Taksit :30 bin TL



5. Yıl Taksit :42 bin 750 TL



6-10. Yıl Taksit :46 bin 322 TL