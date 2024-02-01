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Kalkınma Yolu için kritik görüşme

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#Kalkınma Yolu#Proje#Irak
Kalkınma Yolu için kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 14:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ana gündem maddesi ile Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes Es-Sadavi’yi ağırlayacak.

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Basra Körfezinden Türkiye’ye uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik “Kalkınma Yolu Projesi”nde önemli bir adım daha atılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi’yi ağırlayacak, görüşmede Kalkınma Yolu projesi masaya yatırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Şubat 2024 Cuma günü (yarın) mevkidaşı Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyetini ağırlayacak.

Görüşmede iki ülke arasındaki ulaştırma konuları başta olmak üzere, Türkiye- Irak ‘Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin hususlar görüşülecek.

Bakan Uraloğlu, 30 Eylül 2023’te Irak'ta mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya gelmişti. Görüşmede, ‘Kalkınma Yolu Projesi’ üzerinde detaylı görüşmeler yapılarak yol haritası oluşturulmuştu.

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KALKINMA YOLU PROJESİ
1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Al-Faw Limanı’na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyerek ortak fayda üretecek.

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#Kalkınma Yolu#Proje#Irak

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