Kafkas Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

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Kafkas Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olacak.