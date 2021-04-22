Kadro işlemleri artık Cumhurbaşkanlığı’nda

Resmi Gazete’de önceki gece yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki yılı aşkın bir aradan sonra yeniden oluşturuldu. Kararnameyle, bazı bürokratlar da otomatikman görevden alındı. Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki bakan yardımcıları, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı’nın görev süresi, otomatikman sonlandırıldı. İş müfettişleri ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesine girdi. Bugünden sonra her iki bakanlıkta da yeniden atamaların yapılması bekleniyor. Kararnamelere göre, iki bakanlık da daha önce faaliyet gösterdiği alanlarda çalışmaya devam edecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü’nün her türlü taşınır, taşıt, araç, gereçleri, malzemeleri, borç ve alacakları ise, yeniden kurulan iki bakanlık arasında imzalanacak protokolle dağıtılacak.

ONAY ARDINDAN

Yeni dönemde kamudaki kadro işlemleri ise, Cumhurbaşkanlığı üzerinden yürüyecek. Buna göre, kamuda kadrolar Cumhurbaşkanlığı’nca onaylanmasının ardından kullanılabilecek. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin birimler arası aktarmalar da Cumhurbaşkanlığı’nca yapılacak. Sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması da Cumhurbaşkanlığı iznine tabi olacak. Cumhurbaşkanlığı, kurumların kadro, pozisyon ve iş analizlerini yapacak ve gerekli standartları belirleyecek.

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