Kadın kooperatifleri tek çatı altında

Buna göre kadınların üretimlerini peşin olarak satın alacak bu kooperatif, ürünleri de pazarlayacak. Böylece yıllardır üreten ancak ürettiğini satamayan kadın, hem pazar bulacak, hem de erkek şiddetine karşı ekonomik özgürlük kazanacak. Projenin önemine dikkat çeken Başkan Genç, “Bizim kadınımız üretiyor. Bizde bu üretimleri kurslarla desteklemeye çalışıyoruz. Ancak tıkanan nokta satışı ile ilgili, aile ekonomisine dönüşü ile ilgili. Döşemealtı Belediyesi olarak biz bu girişimin sonuna kadar arkasındayız. Bununla ilgili üretilen ürünler Döşemealtı’nda ya da bir başka ilçede bu önemli değil geri dönüşünü sağlamak zorundayız. Ben bu nitelikli ekibin bunun üstesinden geleceğine eminim. Kadının ekonomik özgürlüğü çok değerli” dedi.

HEDİYELİK EŞYA

Projeyi yürüten Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı ve SS Termosos Üretim Kooperatifi’nin 2. Başkanı Engin Murat Özdemir, 21 kooperatif adına oluşturan Yürütme Kurulu’nu tanıttı. Şu ana kadar 50 çeşit yiyecek, 25 çeşit de hediyelik eşya üretildiğini belirten Özdemir sözleri şöyle sürdürdü: “Bizim üretim amaçlı bir kooperatifimiz var. Antalya’da da çok sayıda kadın kooperatifi olmasına rağmen, istenilen satışın yapılamaması, kadınımızın ailesine yeterince geri dönüşüm sağlanamaması sonucu bunlar kapanıyor. Bizde bu amaçla kadın kooperatiflerini bir araya getirdik. Temel amaç üretimin yanı sıra bu ürünlerin pazarlanması.”

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