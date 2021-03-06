Kadın hisse senedi fonu kuruluyor

İş Portföy’ün, kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu; Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliği ile 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde, Borsa İstanbul’da, Gong Töreni ile yatırımcılara sunulacak.

131 ŞİRKET OLACAK

Yeni fon hakkında bilgi veren İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, fon toplam değerinin en az yüzde 80’inin devamlı olarak kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen BİST’te işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapılarak, yatırımcıların bu alanı desteklemesine imkan sağlanacağını söyledi. Eraslan, İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu’nun yatırım havuzunda 131 şirketin yer alacağının tespit edildiğini kaydetti. Eraslan, “Bunlar; yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma, yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma ve KOÇ-KAM’ın danışmanlığı kapsamında oluşturulan diğer halka açık bilgileri içeren temel kriterleri sağlama. Bu maddelerden en az ikisini sağlayan şirketler, yurt içi ortaklık payları fonun yatırım yapılabilir pay senedi havuzunda yer alacak” dedi.

300 HİSSE SENEDİ İNCELENDİ

Tevfik Eraslan, İş’te Kadın Fonu’nun yatırım havuzunun oluşturulma aşaması hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi: “Yıldız Pazar ve Ana Pazar’a dahil olan toplam 300 hisse senedinin kriterleri sağlayıp sağlamadıklarını belirlemek için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP), yaptıkları Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde Söz Sahibi Personel bildirimleri incelendi. İki kriter için de kadın üye bildiriminde bulunan şirketler havuza dahil edildi. İki kriterden sadece birini sağlayabilen şirketlerin kamuya açıkladıkları bilgiler, faaliyet raporları ve sürdürebilirlik raporları incelendi. Bu şirketler arasında KOÇ-KAM tarafından belirlenen kriterlerin puanlamasına göre 70 ve üzeri puan alan şirketler de havuza eklendi. Sonuçta, yatırım havuzunda 131 şirketin yer alacağı tespit edildi.”



Tevfik Eraslan, İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu’nun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yatırımcılara sunulacağını da sözlerine ekledi.