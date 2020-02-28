Kaçak yapıya geçit yok!

Türkiye’nin dünya markası turizm kenti Bodrum, yıllar içinde göz yumulan kuralsız ve kontrolsüz yapılaşma sonucu yaşadığı erozyonun etkilerinden kurtulmak için mücadele veriyor. 1 Nisan 2019’da Bodrum Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ahmet Aras, kış nüfusu 200 bine yaklaşan Bodrum’u eski günlerine döndürebilmek için çalışıyor. Bir taraftan turizm kenti Bodrum’u yeniden bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla inovatif tanıtım stratejilerini hayata geçiren Başkan Aras’ın, diğer yandan da turizmi baltalayan görüntü, gürültü kirliliği, işgaliye ve kaçak yapı uygulamalarına müdahale ettiği belirtiliyor. Bir yıllık görev süresi içinde yaklaşık 250 kaçak uygulamanın yıkım emrini veren Başkan Aras, şimdi de Bodrum Kent Konseyi ile birlikte ‘tabela-totem’ kirliliğine savaş açtı.

SORUN DENETİMSİZLİK

Bugüne kadar yapılan yanlış uygulamaların, denetimsizlik nedeniyle Bodrum’u bu hale getirdiğini belirten Belediye Başkanı Aras, “Bodrum’un artık yanlış yapma lüksü ve kaybedecek zamanı kalmadı. Bugün kaçak uygulamalara yaptığımız müdahale nedeniyle benim için ‘yıkan’ başkan diyenler oluyor. Ben yıkan değil, mevzuat ve yasaları eksiksiz uygulayan bir belediye başkanı olarak anılmak isterim” dedi. İnşaat sektörüne ya da inşaata karşı olmadığını söyleyen Ahmet Aras, “Vatandaşın hakkına müdahale etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Yapılaşma makul seviyede tabii ki devam edecektir. Sadece yanlış olan projelere karşı duruşumuz net” ifadelerini kullandı. Başkan Aras’ın bu çağrısına, Bodrum esnafından da destek geliyor. Esnaf, belediye ekiplerinin tutanakla tespit ettiği kaçak ve aykırı uygulamalarını, kendi imkanlarıyla yıkarak, Belediye Başkanı Aras’a desteğini gösteriyor.

TABELA ÇÖPLÜĞÜ OLMAYACAK

Bodrum Belediyesi, imara ve mevzuata aykırı uygulamalar kapsamında Bodrum’un girişinden itibaren başlayan totem ve tabela enflasyonuna da müdahale etmeye başladı. Kent Konseyi Estetik Çalışma Grubu ile birlikte hareket eden Belediye, Bodrum’un tarihi mekanlarını bile gölgede bırakan totem ve tabela direkleri konusunda esnafa çağrı yaptı. Başkan Ahmet Aras, “Avrupa’da sadece kentlerin tabelaları var. Çünkü artık navigasyon herkesin cebinde. Herkes aradığı yeri kolaylıkla buluyor. Bunun da ötesinde işyerlerinin cephelerini kaplayan devasa, estetik yoksunu afişler, ışıklı tabelalar, Bodrum’un o doğal ve mistik yapısını bozuyor. Kentimize hiç yakışmıyor. Yıkalım, yerine zeytin ağaçları dikelim” çağrısı yapıyor.

AKILLI KENT UYGULAMALARI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir taraftan kentin çehresini değiştirirken, diğer yandan da inovasyona ağırlık veren projelerin altına imza atıyor. Bodrum’u ‘akıllı kent’ haline getirmek isteyen Başkan Aras, işe önce belediye hizmetlerinden başladı. Kentin yaz aylarında turizmin de etkisiyle 1.5 milyona yaklaşan nüfusunun yol açtığı ‘atık’ sorununa kalıcı çözüm arayışına giren Başkan Aras, ‘Yeni Nesil Kent Temizliği’ hareketini başlattı. Sensörlü çöp konteynırları Bodrum’un her mahallesine yerleştirilmeye başlandı. Diğer bir teknolojikatırım da kent aydınlatması konusunda başlatıldı. Bodrum’un ana arterlerine tamamen yapay zeka ürünü bir aydınlatma sistemi kurulması talimatını veren Başkan Aras, “Şu anda kurmaya başladığımız uygulama ile ben kentin tüm aydınlatma sistemini cep telefonum üzerinden kontrol edebiliyorum. Bu sistemle hem enerji tasarrufunu hem de ‘güvenli’ kent olgusunu hayata geçirmiş olacağız. Bodrum’da karanlık tek bir sokak bile kalmasını istemiyorum. Çünkü burası 24 saat yaşayan bir kent” şeklinde konuştu.