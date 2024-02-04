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JPMorgan: TCMB muhtemelen artık daha şahin olacak

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#Jpmorgan#Merkez Bankası#Merkez Bankası Faiz
JPMorgan: TCMB muhtemelen artık daha şahin olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 07:00

ABD’nin en büyük bankası JPMorgan, Merkez Bankası’nda (TCMB) Hafize Gaye Erkan’ın istifası ve yerine Fatih Karahan’ın atanmasına dair dikkat çeken bir değerlendirme notu yayımladı.

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Notta, “Para Politikası Kurulu’nun şimdi daha şahin olmasının muhtemel olduğunu düşünerek TCMB’deki başkan değişimini dezenflasyon ve TL için olumlu buluyoruz” denildi.

Bankanın ekonomistlerinden Fatih Akçelik imzalı notta, “Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne karşı daha duyarlı olması muhtemel olduğundan faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı. Notta ayrıca, Karahan’ın enflasyonla mücadele için para politikası ile maliye politikası arasında koordinasyonu artırmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Öte yandan, TCMB başkanının görev süresine dair belirsizliğin sürdüğü ve politika değişikliği konusunda şüpheye neden olduğu da notta vurgulandı.

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#Jpmorgan#Merkez Bankası#Merkez Bankası Faiz

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