×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

JP Morgan görüş değiştirdi! Hangi paralar değersizleşecek?

Güncelleme Tarihi:

#JP Morgan#ABD#Faiz
JP Morgan görüş değiştirdi Hangi paralar değersizleşecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 08:13

ABD'li dev banka JP Morgan, gelişmekte olan piyasa para birimleri ve yerel kurlara ilişkin görüşünü düşürdü.

Haberin Devamı

ABD'nin Mart ayı enflasyon verilerinin yüksek gelmesi dev banka JP Morgan'ın gelişmekte olan piyasa para birimleri ve yerel kurlara ilişkin görüşünde değişiklik yapmasına neden oldu.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında beklentilerin üstünde artması, Fed'in faiz indirimlerini Eylül ayına kadar erteleyebileceğine yönelik beklentileri ortaya çıkardı.

JP Morgan yayınladığı müşteri notunda, Fed'in faiz indirimi yapmama olasılığının piyasaların yeniden fiyatlama yapması için yeterli olduğunu, risksiz faiz yatırımının yükseğe taşındığı ve gelişmekte olan piyasa para birimlerinin performansının faizlerin yükselişe direnmeye devam etme yeteneğini sınırladığını belirtti.

Gözden KaçmasınAltın fiyatlarına ABD verisi etkisi İşte son durumAltın fiyatlarına ABD verisi etkisi! İşte son durumHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#JP Morgan#ABD#Faiz

BAKMADAN GEÇME!