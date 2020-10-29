Japonya'nın önde gelen demir yolu şirketleri gelir kayıplarını açıkladı

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, yarı mali yıl kar-zarar dengelerini açıklayan JR Tokai 2000'den, JR Higaşi-Nihon ise 1992'den bu yana ilk yarı mali yıl zararlarını duyurdu.



Tokyo ile Osaka metropollerini bağlayan ve en sık kullanılan kurşun hızlı tren hattını işleten JR Tokai, mali yılın ilk yarısında satışlarının yüzde 64 düştüğünü açıkladı.



JR Tokai, açıkladığı 1,1 milyar dolar net kayıpla, firma mali yarı yıl verilerinin kayda geçmeye başladığı 2000'den beri ilk kez bir yarı yılda zararını duyurdu.



Yolcu sayısını yüzde 76 kaybeden firma, salgın dönemi şartlarında martta sona erecek mevcut mali yılın ikinci yarısında net kaybın daha da artmasını bekliyor.



JR Higaşi-Nihon (Doğu Japonya Demiryolları) ise firma mali yarı yıl verilerinin kayda geçtiği 1992'den beri ilk kez bir yarı yılda zarar duyurarak 2,5 milyar dolar düzeyinde net kayıp açıkladı.



Önceki yıl aynı yarı döneme kıyasla satışlarının yüzde 48 düştüğünü kaydeden JR Higaşi-Nihon, martta sonlanacak 2020 mali yılında 4 milyar dolar düzeyinde zarar bekliyor.