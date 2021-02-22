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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 09:13 | Son Güncelleme:

Japonya'nın en büyüğü! Kapasitesini düşürüyor

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Japonya'nın en büyüğü! Kapasitesini düşürüyor
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Japonya'nın başlıca çelik üreticilerinden Nippon Steel, yerel üretim kapasitesini yüzde 20 oranında düşürmeyi planlıyor.

Kamu yayıncısı NHK'nın firma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon üretici, deniz aşırı rekabet ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında azalan yerel talep dolayısıyla üretim kapasitesini daraltacak.

Bu kapsamda Honşu bölgesi Hiroşima eyaletindeki maden tesislerinin ise 2023'e kadar devre dışı bırakılması tamamlanacak. Kansai bölgesi Wakayama eyaletindeki maden ocağı ise Eylül 2022'ye kadar geçici kapatılacak.

Başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletindeki iki maden eritme ocağının ise devre dışı bırakılması planlanıyor. Haberde firmanın, deniz aşırı marketlerde Çin'li rakipleriyle girdiği rekabetten olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden kabul edilen Nippon Steel'in, planlama çerçevesinde yerel üretimi yüzde 20 oranında daraltılacak.

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