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Japonya'da sanayi üretimi çakıldı

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#Japonya#Ekonomi#Piyasa
Japonyada sanayi üretimi çakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 07:55

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi Japonya'da tahminlerden de daha kötü geldi. Eylül ayında Japonya'da sanayi üretimi yüzde 1,6 oranında düşüş gösterdi.

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Japonya ekonomisi küresel ekonomik gelişmelerden etkileniyor. Yüksek enflasyonun etkileri tüm ülkelerin ekonomilerinde fırtına estiriyor.

Japonya'da sanayi üretimi Eylül ayında piyasa beklentilerinden de olumsuz gerçekleşti.

Eylül ayında mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında daralma gösterdi. piyasa beklentisi yüzde 1 oranında düşüş olacağıydı.

Yıllık bazda sanayi üretiminde yüzde 9,8 artış yaşanırken nakliyeler aylık yüzde 2,4, yıllık yüzde 9,54 arttı. Stoklarda da aylık yüzde 3, yıllık yüzde 6,2'lik artış oluştu.

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#Japonya#Ekonomi#Piyasa

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