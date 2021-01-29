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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:36 | Son Güncelleme:

Japonya'da pandemi bütçesi onaylandı

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Japonya'da pandemi bütçesi onaylandı
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Japonya parlamentosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 19,18 trilyon yenlik (183,8 milyar dolar) mevcut mali yılın üçüncü ek bütçesini onayladı.

Temsilciler Meclisinden (Şuugiin) 26 Ocak'ta geçen ve Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin finanse edilmesini kapsayan 19,18 trilyon yen (183,8 milyar dolar) değerindeki ek bütçe taslağı Danışman Meclisinde (Sangiin) onaylanarak yasalaştı.

Tedbirler kapsamında işletme saatlerini daraltan restoran ve barlara mali destek verilmesi ile sağlık kurumlarının yatak kapasitelerinin artırılması için 4,36 trilyon yen (41,7 milyar dolar) tahsis edilecek.

Salgının etkisi altına aldığı turizm sektörüne verilecek 1,03 trilyon yen (9,8 milyar dolar) destek kapsamında iç turizmi teşvik eden kupon kampanyalarının süresi haziran sonuna uzatılacak.

Hükümetin 2050’ye kadar "net 0 karbon emisyonu" hedefini yakalaması için yeşil teknoloji geliştirecek firmaların desteklenmesi kapsamında yeni fon kurulmasına 2 trilyon yen (19,1 milyar dolar) ayrılacak.

Öte yandan Şuugiin’de müzakere edilen, nisanda başlayacak 2021 mali yılının 106,61 trilyon yen (1,02 trilyon dolar) değerindeki rekor bütçesinin, mart sonuna kadar Sangiin’de onay alması bekleniyor.

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