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Japonya’da enflasyon sert yükseldi! 8 yılın zirvesi görüldü

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#Japonya#Enflasyon#Ekonomi
Japonya’da enflasyon sert yükseldi 8 yılın zirvesi görüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:06

Ekonomik açıdan uzun yıllardır sorunsuz seyreden Japon ekonomisi küresel enflasyon krizinden nasibini aldı. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden Japonya’da enflasyon 8 yılın zirvesine çıktı.

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Enflasyon krizini yönetemeyen ülkeler birikimli sonuçları bu kış görmeye başlayacak. Zor bir kış geçirecek olan ABD ve AB ekonomilerinin yanında Japonya’da da enflasyon sorunu baş göstermeye başladı.

Uzun yıllardır ekonomisinde sert şoklarla karşılaşmayan Japonya ekonomisi 8 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kaldı.
BOJ’un gevşek para politikası nedeniyle Japonya’da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesine çıktı.

Gıda hariç enerji fiyatları dahil edilerek hesaplanan çekirdek enflasyon Ağustos ayında yüzde 2,8 seviyesindeydi. Eylül ayında ise yüzde 3 olması bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında artış kaydetti. Mart 2015’ten bu yana görülen en yüksek fiyat artışı olan kayıtlara geçen veri Japonya’da şok etkisi yarattı.

Japonya’da Ağustos ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında yükseliş kaydetti.

MAL FİYATLARI EYLÜL’DE YÜZDE 5,6 ARTTI

Japonya’da mal fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6, hizmet fiyatları da yüzde 0,2 oranında yükseldi.

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#Japonya#Enflasyon#Ekonomi

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