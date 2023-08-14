Japonya işçi bulamıyor! 70 yaşındakiler istihdam edilmeye başlandı

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Japonya'da iş yapma şekilleri yeniden değişmeye başladı. Yaşlanan nüfus nedeniyle işgücü bulma konusunda sıkıntı çeken Japon şirketler yaşlılara yöneldi. Genç nesile göre hem daha kalifiye hem de güvenilir olmalarından dolayı Japon şirketlerin yüzde 40'ı 70 yaş üstündeki kişileri çalıştırmaya başladı.

Geçen yıl işletmelerin yüzde 40'ı 10 yıl önceki verilere göre iki kat daha fazla 70 yaş ve üzerinde çalışanlara iş verdi. Perakende ve inşaat sektörlerinde 65 yaş ve üzerinde çalışanların sayısı yüzde 10'u aştı.