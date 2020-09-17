Japonya faizi değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasında değişiklik yapmadı ve canlandırma önlemlerini artırmanın gerekmediği işaretini vererek ekonomiye yönelik

değerlendirmesini bir miktar yukarı yönlü revize etti.

BOJ beklendiği gibi politika faizini %-0.1'de tuttu ve 10 ıl vadeli devlet tahvilinin getirisini %0 seviyesinde tutma taahhüdünde değişiklik yapmadı.



BOJ ayrıca şirketlerin finansman zorluklarını hafifletmek için varlık alım ve kredi verme programlarında önemli bir değişiklik yapmadı.



"Japonya'nın ekonomisi kötü durumda ancak ekonomik faaliyetler kademeli olarak toparlanmaya başladı" diyen BOJ Temmuz'da ekonominin "çok ağır durumda" olduğunu açıklamıştı.



BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda TSİ 0930'da basın toplantısı düzenleyecek.