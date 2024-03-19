Japonya 2016'dan sonra ilk kez negatif faizden çıktı

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Japonya 2016'dan bu yana süren negatif faiz politikasını sonlandırdı. Japonya Merkez Bankası yüzde -0.10 olan faiz oranını yüzde 0 ile 0.10 arasında belirledi. Böylece 8 yıllık negatif faiz sarmalı sona ermiş oldu.

Faiz kararı 2'ye karşı 7 oyla alındı.

BoJ, enflasyon hedefinin sürdürülebilir şekilde başarılması ufukta göründüğünü, genişlemeci para politikası şartları devam ettirileceğini açıkladı.

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ENFLASYON KORKUSU VAR

BoJ'un açıklamalarının detayında cari ekonomik aktivite ve fiyat görünümü dikkate alındığında genişlemeci finansal şartların bir süre için devam ettirilmesine karar verildi.

BoJ "Japon ekonomisi ve fiyatlar için olağanüstü belirsizlik var. Enflasyon bekleyişleri ılımlı şekilde artmakta" açıklamasına da yer verdi.