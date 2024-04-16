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Japon Yeni bir gecede 34 yılın dibine geriledi!

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#Japon Yeni#Dolar#Değer Kaybı
Japon Yeni bir gecede 34 yılın dibine geriledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 07:59

Dünyanın önde gelen ekonomilerinden olan Japonya'da para birimi bir gecede 34 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bir zamanların teknoloji devi olan Japonya'daki kur sorununa yönelik olarak müdahalenin gelebileceği konuşuluyor.

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Uzun yıllar düşük enflasyonla yönetilen Japonya'da para birimi bir gecede eridi ve 34 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, gerekirse döviz piyasasında harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.

Suzuki "Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerekli olması halinde duruma müdahale etmek için mümkün olan tüm tedbirleri almaya hazırız" dedi.

DOLAR KARŞISINDA ERİDİ

ABD perakende satış rakamlarının beklenenden güçlü gelmesinin ardından yen 154,45 ile 34 yılın en düşük seviyesini gördü.

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#Japon Yeni#Dolar#Değer Kaybı

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