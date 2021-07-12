İzmir’e 4 milyar liralık yatırım

Rekabet Kurulu onayı sonrası gerekli ödemeler ve hisse devirleri yapıldı. Folkart, İzmir’in merkezinde Körfez manzaralı tam 4 milyar lira yatırım değerine sahip yeni, karma bir proje hazırlığına başladığını açıkladı.

İKİ BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni satın aldıkları şirketin İzmir’in tam merkezindeki 44 bin 500 dönümlük arazisinde İzmir’in bugüne dek yapılmış en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Sancak, “Yaptığımız yeni satın alma nedeniyle mutluyuz. Çünkü biz her ortamda yatırım yapmayı sürdürerek, İzmir’e ve yaşadığımız topluma katkı sağlamaya, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tam iki bin kişiye istihdam sağlayacak bu proje, 4 milyar liralık yatırım değeri taşıyacak” dedi. Sancak, Folkart’ı ‘Hayat buna değer’ diyerek, 15 yıl önce, Türkiye’de sektörün liderliğini üstlenme hedefini kapsayan, önemli bir iddia ile kurduklarını; her yeni projede daha iyisine, daha güzeline, estetik açıdan en ileri olana yöneldiklerini vurguladı. Mesut Sancak, İzmir’in en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştirirken, kentin merkezindeki Körfez manzaralı bu özel alanda, ‘karma, çok yönlü, çok işlevli, yeşil alanların öne çıktığı, peyzaj yönüyle Türkiye’ye örnek olacak, yenilikçi, mimari açıdan ustalığın zirveye taşınacağı’ özel bir proje üreteceklerini bildirdi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın