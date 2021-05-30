İzmir’de 2.2 milyar liralık dönüşüm

Bayraklı’da 75 bin metrekarelik alanda örnek bir dönüşüm yaptıklarına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti: “7 bölgede 1444 konut yapıyoruz. Salhane Mahallesinde 228 konut, 15 ticari ünitemiz var. Bu projemizi eylülde teslim edeceğiz. Manavkuyu Mahallesi 2. bölgede 140 konutumuz, 24 dükkanımız var. Burası da eylül ayı içerisinde bitirilecek. Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu Salhane ve Mansuroğlu Mahalleleri 3. bölgemiz. 910 konut ve 132 ticari ünitemiz var. Bu alanı da şubatta tamamlayacağız. Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahallelerimizde 4-5-6 ve 7. bölgelerde de toplamda 166 konut, 37 ticari üniteden oluşan projemizi de eylül itibarıyla teslim ediyor olacağız.”

Rezerv alanda 3 bin 500 konut için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurum, “Bayraklı ilçemize 360 bin metrekare, konutlarımızla eş zamanlı bitecek bir millet bahçesini kazandırıyoruz. Yatırım değerine baktığınızda 543 milyon liraya mal olacak 7 bölgedeki dönüşüm sürecine (rezerv alandaki) 3 bin 500 konutu ve millet bahçemizi de eklediğimizde 2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz” dedi.

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