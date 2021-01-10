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Ekonomi
Haber Giriş: 10.01.2021 - 02:10 | Son Güncelleme:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

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İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor.İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi ilanı Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlandı. İlana son başvuru tarihi 14 Ocak olarak duyuruldu.

YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

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