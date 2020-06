İtalya’dan Türk sağlık çalışanlarına teşekkür yemeği

İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında İtalya'ya yaptığı yardımlara ilişkin, "Kovid-19, dünyanın dengelerini alt üst etti. Birçok can kaybı yaşandı. İtalya, salgının ilk görüldüğü ülkelerden biri oldu. Türk devleti sürecin başından bu yana İtalya’dan dostluk ve yardımlarını esirgemedi." şeklinde konuştu.



İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Özel İtalyan Lisesi ve Türkiye’de aktif faaliyet gösteren İtalyan şirketleri Recordati S.p.A., Prysmian Group, Carlo Bernardini Fine Events&Catering ve Eataly iş birliğiyle Kovid-19’la mücadele eden Türk sağlık personeline geleneksel İtalyan yemeklerinden oluşan teşekkür yemeği verildi.



Etkinlikte konuşan Elena Sgarbi, "2020, ileride sosyal hayatta ve ekonomilerde birçok şeyin değiştiği bir yıl olarak anılacak. Kovid-19, dünyanın dengelerini alt üst etti. Birçok can kaybı yaşandı. İtalya, salgının ilk görüldüğü ülkelerden biri oldu. Türk devleti sürecin başından bu yana İtalya’dan dostluk ve yardımlarını esirgemedi." dedi.



Türk sağlık çalışanlarının bu süreçte hep en ön safta yer aldıklarını belirten Sgarbi, "Canlarını ortaya koydular ve vakaların yeniden sağlığına kavuşması için gece gündüz ter döktüler. Bizler de, İtalya Cumhuriyet Bayramı’nın 74’üncü yıl dönümünden birkaç gün sonra kıymetli destekçilerimizle bu anlamlı etkinliği düzenleme şansı bulduk. Fiziki olarak Türkiye’deki tüm sağlık çalışanlarına yemek vermemiz imkansız ancak bu özel günü Türkiye’deki tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz.” diye konuştu.



"TÜRKİYE BÜYÜK BAŞARI ÖRNEĞİ GÖSTERDİ"



İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de Türkiye'nin bu salgında başka ülkelere kıyasla büyük bir başarı örneği gösterdiğini ifade etti.

Manzini, bu başarıda Sağlık Bakanlığı’nın, Bilim Kurulu’nun ve Türk hükümetinin son yıllarda yaptığı sağlık yatırımlarının payının büyük olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"En büyük pay ise sağlık çalışanlarında. Türk sağlık çalışanları kendi canlarını hiçe sayarak vakalara yoğun bir şekilde tedavi protokolleri uyguladı. İspanyol gribini yaşamış olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözünü bugün çok daha iyi anlıyorum. Türkiye ile İtalya ortak kader paylaşıyor. İtalya’dan yaşan Türk vatandaşları ve Türkiye’deki İtalyanlar bu süreçte her iki devlet tarafından koruma altına alındı. Türkiye, salgının ilk günlerinde İtalya’ya ciddi koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu. Biz de kıymetli paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle Türk sağlık personeline şükranlarımızı sunma fırsatı bulduk.”



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise, "Fakültemiz salgın sürecinde oldukça aktif rol aldı. Bugün bu anlamlı ziyaret, burada özveriyle çalışan, canını dişine takan ve bu emeklerinin karşılığında hiçbir beklentisi olmayan sağlık çalışanlarına ayrı bir güç ve motivasyon verecek. İtalyan devleti ile sağlık iş birliğimizin artarak devam edeceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.



İtalya Cumhuriyet Bayramı’nın 74’üncü yıl dönümünden hemen birkaç gün sonra gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’de faaliyet gösteren iki İtalyan şefi Carlo Bernardini ve Claudio Chinali’nin elinden çıkan özel menü sağlık çalışanlarına takdim edildi.