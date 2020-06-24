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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 24.06.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

İtalya'dan Fiat'a garanti

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İtalya'dan Fiat'a garanti
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İtalya, Fiat Chrysler'a 7.1 milyar dolarlık kredi için devlet garantisi sağladı.

İtalya, Fiat Chrysler'ın (FCA) İtalya'daki birimine 6.3 milyar euroluk (7.1 milyar dolar) kredi sağlayan kararnameyi onayladı.

Konuya yakın bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, İtalya'daki Sayıştay, kredi onaylanmasından önceki uzun ve çekişmeli sürecin son aşamasında kararnameyi imzaladı.

Kaynak, "Sayıştay kararnameyi onayladı" dedi.

FCA'nın İtalya birimi hem grubun ülkedeki operasyonlarına hem de yaklaşık 10,000 işletmenin bulunduğu İtalya'daki otomobil sektörüne yardım sağlamak için hükümetin COVID-19 acil durum finansman programı kapsamında devlet destekli 3 yıllık kredilendirmesinden faydalandı.

Krediyi İtalya'nın en büyük bireysel bankacılık şirketi olan Intesa Sanpaolo bankası sağlayacak.

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