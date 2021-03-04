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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

İtalya'da "yoksulluk" tırmanıyor

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İtalya'da "yoksulluk" tırmanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da yoksulluk son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), 2020 yoksulluk çalışmasının öncü sonuçlarını açıkladı. Çalışmaya göre, ülke nüfusunun yüzde 9,9'una denk gelen 5,6 milyon kişi "mutlak yoksulluk sınırı" altında yaşıyor.

Ülkede mutlak yoksulluk sınırı altında yaşanan kişi sayısı 2020'de 2005'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. ISTAT'a göre, mutlak yoksulluk sınırı altındaki ailelerin oranı 2019'da yüzde 6,4 iken, 2020'de yüzde 7,7'ye yükseldi.

Açıklamada, mutlak yoksulluğun artışa geçtiğine vurgu yapıldı. Kovid-19 salgınının İtalya'da 2008'deki ekonomik krizinden çok daha fazla yoksulluğa neden olduğunu vurgulayan ISTAT, 2008'de mutlak yoksulluk sınırının aileler için yüzde 4'ün altında ve kişiler için yüzde 3 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

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