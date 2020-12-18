İSTOÇ Başkanı Kemalbay hayatını kaybetti

1948 yılında Ardahan’da doğan Kemalbay, plastik sektörünün duayenleri arasında gösteriliyordu. İSTOÇ’la birlikte Türk plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirm ve Eğitim Vakfı’nın da (PAGEV) kurucuları arasında yer alan Kemalbay, uzun süre yapımı devam eden İSTOÇ Otel ve AVM projesinin tamamlanması için mücadele etmişti.