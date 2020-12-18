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Ekonomi
Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İSTOÇ Başkanı Kemalbay hayatını kaybetti

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İSTOÇ Başkanı Kemalbay hayatını kaybetti
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İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) Yönetim Kurulu Başkanı işinsanı Nahit Kemalbay, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1948 yılında Ardahan’da doğan Kemalbay, plastik sektörünün duayenleri arasında gösteriliyordu. İSTOÇ’la birlikte Türk plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirm ve Eğitim Vakfı’nın da (PAGEV) kurucuları arasında yer alan Kemalbay, uzun süre yapımı devam eden İSTOÇ Otel ve AVM projesinin tamamlanması için mücadele etmişti.

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